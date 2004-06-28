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Tuotanto lopetettu

Korvasankakuulokkeet

SBCHJ030/00

Uutta urheilullisille

Stereoääntä tyylillä. Radikaalisti muotoillut Vapor Flight -kuulokkeet on suunnattu urheilijoille ja audiofiileille. Kuulokkeet ovat pienet, kevyet ja sopivat kaikenlaisille korville.

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3-asentoiset urheilukuulokkeet

Uutta urheilullisille

1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön

Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa vapaasti minne tahansa.

15 millimetrin kaiutinelementtiä on erittäin mukava käyttää

15 millimetrin kaiutinelementtiä on erittäin mukava käyttää

Pientä viidentoista millimetrin kaiutinelementtiä on mukava käyttää, mutta sen koko riittää kuitenkin tuottamaan kirkkaan säröttömän äänen. Sopii täydellisesti kuulokkeen kaiutinelementiksi.

Mukautuu kolmeen suuntaan – varmat ja miellyttävät

Mukavat ja tiiviit käyttää; pysyvät mukana myös liikkuessa ja harrastuksissa. Kolmeen suuntaan mukautuvina niitä on erittäin miellyttävä käyttää.

Tekniset tiedot

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