2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SBCHJ030/00
Uutta urheilullisille
Stereoääntä tyylillä. Radikaalisti muotoillut Vapor Flight -kuulokkeet on suunnattu urheilijoille ja audiofiileille. Kuulokkeet ovat pienet, kevyet ja sopivat kaikenlaisille korville.
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa vapaasti minne tahansa.
Pientä viidentoista millimetrin kaiutinelementtiä on mukava käyttää, mutta sen koko riittää kuitenkin tuottamaan kirkkaan säröttömän äänen. Sopii täydellisesti kuulokkeen kaiutinelementiksi.
Mukavat ja tiiviit käyttää; pysyvät mukana myös liikkuessa ja harrastuksissa. Kolmeen suuntaan mukautuvina niitä on erittäin miellyttävä käyttää.
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