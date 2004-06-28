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Tuotanto lopetettu

Niskasankakuulokkeet

SBCHJ055/00

Uutta urheilullisille

Kovaan treeniin. Urheilijat ovat kaikkialla ylistäneet Duro-kuulokkeiden miellyttävyyttä, äänentoistoa ja tyylikkyyttä. Niskasankamallinen Duro on todella suosittu sen äänenlaadun ja kosteutta eristävien korvapehmusteiden ansiosta

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Säädettävät urheilukuulokkeet

Uutta urheilullisille

1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön

Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa vapaasti minne tahansa.

30 mm:n kaiutinelementti tuottaa suurenmoista ääntä

Miellyttävän pieni, mutta riittävän suuri terävän ja voimakkaan äänen tuottamiseen – 30 mm:n kaiutinelementti on juuri sopivan kokoinen.

Kuparipäällystetty alumiinijohto parantaa äänenlaatua

Kuulokkeiden puhekelan huippulaadukas kuparipäällystetty alumiinijohto (CCAW) parantaa äänenlaatua huomattavasti.

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