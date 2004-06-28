2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SBCHJ055/00
Uutta urheilullisille
Kovaan treeniin. Urheilijat ovat kaikkialla ylistäneet Duro-kuulokkeiden miellyttävyyttä, äänentoistoa ja tyylikkyyttä. Niskasankamallinen Duro on todella suosittu sen äänenlaadun ja kosteutta eristävien korvapehmusteiden ansiosta
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa vapaasti minne tahansa.
Miellyttävän pieni, mutta riittävän suuri terävän ja voimakkaan äänen tuottamiseen – 30 mm:n kaiutinelementti on juuri sopivan kokoinen.
Kuulokkeiden puhekelan huippulaadukas kuparipäällystetty alumiinijohto (CCAW) parantaa äänenlaatua huomattavasti.
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