Uutta urheilullisille

Kovaan treeniin. Urheilijat ovat kaikkialla ylistäneet Duro-kuulokkeiden miellyttävyyttä, äänentoistoa ja tyylikkyyttä. Niskasankamallinen Duro on todella suosittu sen äänenlaadun ja kosteutta eristävien korvapehmusteiden ansiosta