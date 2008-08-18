Langaton tekniikka takaa liikkumavapauden

UHF-signaalia käyttävät langattomat järjestelmät takaavat selkeän, terävän vastaanoton, joten kaapelit eivät enää rajoita sinua. Voit kävellä ja istua missä haluat ja lakata huolehtimasta siitä, että kompastut kaapeliin.