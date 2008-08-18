2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SBCMC8650/00
30 m langaton
Tämä tehokas langaton mikrofoni takaa liikkumavapauden ja elävöittää kaikkia tilaisuuksia
UHF-signaalia käyttävät langattomat järjestelmät takaavat selkeän, terävän vastaanoton, joten kaapelit eivät enää rajoita sinua. Voit kävellä ja istua missä haluat ja lakata huolehtimasta siitä, että kompastut kaapeliin.
Kaksi vaihdettavissa olevaa lähetyskanavaa takaavat, että kuuntelunautinto ei keskeydy. Valitset vain sen, jonka vastaanotto on parempi.
Mikrofoni poimii äänet tasaisesti kaikista suunnista.
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