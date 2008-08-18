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Tuotanto lopetettu

Langattomat mikrofonit

SBCMC8650/00

30 m langaton

Tämä tehokas langaton mikrofoni takaa liikkumavapauden ja elävöittää kaikkia tilaisuuksia

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30 m langaton

Langaton tekniikka takaa liikkumavapauden

UHF-signaalia käyttävät langattomat järjestelmät takaavat selkeän, terävän vastaanoton, joten kaapelit eivät enää rajoita sinua. Voit kävellä ja istua missä haluat ja lakata huolehtimasta siitä, että kompastut kaapeliin.

Valitse jompikumpi kahdesta kanavasta ja minimoi häiriöiden mahdollisuus

Kaksi vaihdettavissa olevaa lähetyskanavaa takaavat, että kuuntelunautinto ei keskeydy. Valitset vain sen, jonka vastaanotto on parempi.

Monisuuntainen mikrofoni poimii äänet kaikista suunnista

Mikrofoni poimii äänet tasaisesti kaikista suunnista.

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