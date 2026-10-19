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Tuotanto lopetettu

kannettava kaiutin

SBM100GRY/00

Kaikki samassa kannettavassa kaiuttimessa

Nauti musiikin kuuntelusta Philipsin kannettavasta all-in-one-kaiuttimesta. Kuuntele suosikkikappaleitasi MicroSD-kortti-/aux-in-liitännän kautta. wOOx™-tekniikkaa hyödyntävä kaiutin on pienikokoinen ja saatavana useissa väreissä. Sen mukana toimitetaan ladattava akku.

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Kaikki samassa kannettavassa kaiuttimessa

  • Harmaa

Lähtöteho 1,5 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 1,5 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Pienikokoinen ja kannettava

Sisäinen ladattava akku

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