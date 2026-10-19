2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SBM100GRY/00
Kaikki samassa kannettavassa kaiuttimessa
Nauti musiikin kuuntelusta Philipsin kannettavasta all-in-one-kaiuttimesta. Kuuntele suosikkikappaleitasi MicroSD-kortti-/aux-in-liitännän kautta. wOOx™-tekniikkaa hyödyntävä kaiutin on pienikokoinen ja saatavana useissa väreissä. Sen mukana toimitetaan ladattava akku.
Harmaa
Järjestelmän kokonaislähtöteho on 1,5 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.
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