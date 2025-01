LED-merkkivalot kertovat yhteyden tilan

Viisi merkkivaloa kertovat vauvan huoneen äänitason, vaikka vanhemman yksikkö olisi mykistetty. Yhteyden merkkivalosta tiedät, että laite on kantoalueella ja yhteydessä vauvan yksikköön. Vanhemman yksikkö myös hälyttää, jos laite on kantoalueen ulkopuolella ja jos virta on vähissä. Näin voit aina varmistaa yhteyden lapseesi.