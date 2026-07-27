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        Tuotanto lopetettu

        Philips AventSCD809/02 Anti-colic bottle gift set

        SCD809/02

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        Koliikkia ehkäisevä venttiili vähentää todistetusti koliikkia*

        Koliikkia ehkäisevä venttiili vähentää todistetusti koliikkia*

        Kliinisesti testattu venttiilijärjestelmä on suunniteltu vähentämään ilmavaivoja ja koliikkia. Vauvan syödessä tutin venttiili estää tyhjiön syntymisen päästämällä ilmaa pulloon ja ohjaa sen pullon peräosaan. Ilma pysyy pullossa eikä pääse vauvan vatsaan, joten ilmavaivat, pulauttelu ja röyhtäily vähenevät.

        60 % vähemmän itkuisuutta yöllä*

        60 % vähemmän itkuisuutta yöllä*

        Koliikkia ehkäisevä Philips Avent -tuttipullo vähentää itkuisuutta. Philips Avent -pulloilla syötetyillä vauvoilla esiintyi 60 % vähemmän itkuisuutta yöllä kuin kilpailevalla koliikkia estävällä pullolla syötetyillä vauvoilla.*

        Uurrettu rakenne ei mene kasaan, joten ruokailu ei keskeydy

        Uurrettu rakenne ei mene kasaan, joten ruokailu ei keskeydy

        Tutin muoto takaa tukevan otteen ja pinnan uurteet estävät tutin painumisen kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja keskeytyksettä.

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        • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
        • Ennakko-oikeus alennuksiin.
        • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.