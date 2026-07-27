2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCD809/03
Kliinisesti testattu venttiilijärjestelmä on suunniteltu vähentämään ilmavaivoja ja koliikkia. Vauvan syödessä tutin venttiili estää tyhjiön syntymisen päästämällä ilmaa pulloon ja ohjaa sen pullon peräosaan. Ilma pysyy pullossa eikä pääse vauvan vatsaan, joten ilmavaivat, pulauttelu ja röyhtäily vähenevät.
Koliikkia ehkäisevä Philips Avent -tuttipullo vähentää itkuisuutta. Philips Avent -pulloilla syötetyillä vauvoilla esiintyi 60 % vähemmän itkuisuutta yöllä kuin kilpailevalla koliikkia estävällä pullolla syötetyillä vauvoilla.*
Tutin muoto takaa tukevan otteen ja pinnan uurteet estävät tutin painumisen kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja keskeytyksettä.
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