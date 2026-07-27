Koliikkia ehkäisevä venttiili vähentää todistetusti koliikkia*

Kliinisesti testattu venttiilijärjestelmä on suunniteltu vähentämään ilmavaivoja ja koliikkia. Vauvan syödessä tutin venttiili estää tyhjiön syntymisen päästämällä ilmaa pulloon ja ohjaa sen pullon peräosaan. Ilma pysyy pullossa eikä pääse vauvan vatsaan, joten ilmavaivat, pulauttelu ja röyhtäily vähenevät.