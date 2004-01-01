Hakuehdot

      Avent Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor

      SCD974/26

      Ilman pukemista toimiva unen ja hengityksen seurantalaite

      Ilman pukemista toimiva unen ja hengityksen seurantalaite

      Näet välittömästi vauvasi unitilan ja hengityskuviot ilman mitään lisäosia. Ilman pukemista toimiva seurantateknologiamme analysoi miljoonia pikseleitä sekunnissa ja huomaa siten pienimmätkin liikkeet. Data muunnetaan unitilan ja hengityskuvioiden päivityksiksi. Saat mielenrauhaa tinkimättä vauvasi mukavuudesta.

      Erittäin tarkka näyttö, päivällä ja yöllä, Wi-Fi-yhteydellä tai ilman

      Erittäin tarkka näyttö, päivällä ja yöllä, Wi-Fi-yhteydellä tai ilman

      5 tuuman HD-näytöllä varustetun vanhemman yksikön avulla voit suorittaa askareitasi valvoen samalla vauvaasi. Ulko- ja sisätilojen välillä liikkumista helpottaa 400 metrin kantoalue* ja vakaa yhteys, joka toimii Wi-Fi-yhteydellä tai ilman sitä. Voit katsoa tarkkaa videota päivällä ja yöllä sekä seurata tosiaikaisia unitilan päivityksiä. Kaikki tarvittava, jotta voit olla rauhallisin mielin.

      Suojaa perheesi yksityisyyttä

      Suojaa perheesi yksityisyyttä

      Suojatun Connect-järjestelmän ansiosta yhteys on täysin yksityinen. Se käyttää useita salattuja linkkejä lapsen yksikön, vanhemman yksikön ja sovelluksen välillä, minkä ansiosta kaikki data ja kuva on suojattu.

      Auttaa tulkitsemaan vauvan itkua

      Auttaa tulkitsemaan vauvan itkua

      Haluatko tietää, onko vauvasi väsynyt, nälkäinen, ärsyyntynyt tai onko hänellä ilmavaivoja tai epämukava olo? Hälytin käyttää tieteellisesti todistettua algoritmia vauvan itkun havaitsemiseen ja tulkitsemiseen. Saat ilmaisen käyttöoikeuden sovelluksessa ensimmäisten 3 kuukauden ajaksi**, joten saat ylimääräistä apua tähän elämää mullistavaan vaiheeseen vastasyntyneen kanssa.

      Seuraa vauvaasi mistä tahansa rauhallisin mielin

      Seuraa vauvaasi mistä tahansa rauhallisin mielin

      Olit sitten kotona tai muualla, Baby Monitor+ -sovelluksemme kautta saat hetkessä yhteyden vauvasi huoneeseen, ja voit seurata hänen vointiaan. Katso vauvaasi HD-videona, tarkista unen tila sekä hengityskuviot ja saa apua itkun tulkitsemiseen.

      Näe pienimmätkin liikkeet ja kuule hiljaisimmatkin äänet

      Näe pienimmätkin liikkeet ja kuule hiljaisimmatkin äänet

      Lapsen yksikössä on full HD -kamera, jonka pimeänäön ansiosta kuva vauvasta on erittäin tarkka sekä yöllä että päivällä. Olitpa sitten töissä tai mietit lastasi keskellä yötä, voit aina nähdä jopa kaikista pienimmätkin kiemurtelut.

      Ymmärrä vauvasi unirytmiä

      Ymmärrä vauvasi unirytmiä

      Premium-hälytin kirjaa automaattisesti vauvan unen, antaa tietoa ja auttaa sinua ymmärtämään paremmin vauvan unijaksoja ja hereilläoloaikoja. 30 edellisen päivän unitilastot näytetään kätevinä kaavioina, jolloin saat tietoa unitaantumista ja muista muutoksista vauvan unirytmissä.

      Rauhoita vauvaa kehtolauluilla, valkoisella kohinalla tai rauhoittavilla äänillä

      Rauhoita vauvaa kehtolauluilla, valkoisella kohinalla tai rauhoittavilla äänillä

      Rauhoita vauvaasi rauhallisilla äänillä, luonnollisilla tyynnyttävillä äänillä tai valkoisella kohinalla. Hälyttimessä on kaikki äänet, joita tarvitset vauvasi hellävaraiseen nukuttamiseen aina linnun laulusta tuttuihin kehtolauluihin ja jopa omiin äänityksiisi asti.

      Luo ihanteelliset olosuhteet unelle

      Luo ihanteelliset olosuhteet unelle

      Lapsen yksikköön kuuluu sisäänrakennettu yövalo ja huonelämpömittari, jotka varmistavat sen, että huone näyttää ja tuntuu juuri oikealta. Yövaloa voi säätää helposti vanhemman yksiköstä tai sovelluksesta. Lisäksi saat yksilöityjä ilmoituksia, jos huoneen lämpötila on liian korkea tai liian matala.

      Puhu vauvalle ja kuuntele häntä samanaikaisesti

      Puhu vauvalle ja kuuntele häntä samanaikaisesti

      Rauhoita vauvaasi puhumalla ja kuuntele häntä samanaikaisesti. Vastaustoiminnon ansiosta vauvaa on helppoa rauhoitella ilman huoneeseen menemistä.

      Seuraa ilman lataamista jopa 12 tuntia***

      Seuraa ilman lataamista jopa 12 tuntia***

      Ladattavaa vanhemman yksikköä voi käyttää jopa 12 tuntia***, joten vauvan seuraamisen voi helposti sovittaa rutiineihin. Päivällä ja yöllä.

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.
