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Tuotanto lopetettu

Philips AventSCF035/17 Natural baby bottle

SCF035/17

4.7
| (298) Arviot | 96% suosittelee tätä tuotetta
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Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.

Erittäin pehmeä tutti jäljittelee rinnan tuntua

Erittäin pehmeä tutti jäljittelee rinnan tuntua

Erittäin pehmeän tutin kohokuviointi jäljittelee rinnan tuntua.

Joustava spiraalimuoto ja mukavuutta lisäävä kohokuviointi

Joustava spiraalimuoto ja mukavuutta lisäävä kohokuviointi

Joustavan spiraalimuodon ja mukavuutta lisäävän kohokuvioinnin ansiosta tutti ei painu kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja ilman keskeytyksiä.

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Arviot

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4.7

5:stä

298

Arviot

96%

suosittelee tätä tuotetta

22/05/2019

Sverige

Sverige

Toppen flaska för barn och förälder

Nu har vi haft denna typ av flaska sedan födsel och är supernöjda. Skön att hålla i, lätt att diska och är omtyckt av sonen. Vi har fått delamma pga hans viktkurva och det har inte varit några problem med amningen trots detta. Bra grepp av både flaska och bröst. Däremot har vi inte testat denna dinapp förens nu. Den fungerar toppen för oss! Även om denna napp är för 1+ Mån precis som den andra/gamla(?) modellen så fungerar denna för oss vilket den andra inte gjort ännu trots att pojken nu är tre månader. Inga kväljningar och mindre läckage i mungiporna. Denna fungerar jättebra och vi kan nu börja frångå 0+mån napparna som vi nu haft i tre månader. Den mjuka och sträva vårtan känns mer naturtrogen än de andra glatta napparna. Kan verkligen rekommendera denna flaska.

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Arvioitu tuote: SCF033/16 Natural-nappflaska

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Arvioitu tuote: SCF033/16 Natural-nappflaska

08/05/2019

Sverige

Sverige

Pricken över I:et

Bara älskar denna nappflaska, lätt att mäta upp ersättningen i, bra form på franskan så våran son som älskar att hålla i flaskan kunde göra det, lätt att rengöra och tar inte alls mycket plats.

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Arvioitu tuote: SCF033/16 Natural-nappflaska

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Arvioitu tuote: SCF033/16 Natural-nappflaska

23/02/2019

Sverige

Sverige

Bebisens favoritflaska

Våran bebis gillar verkligen denna nappflaska. Dinappen är formad som en bröstvårta vilket gör det lättare för bebisen att få grepp. Vi har märkt att vår bebis på bra grepp på denna dinapp jämfört ned andra dinappar på andra nappflaskor. Det enda minuter är designen. Lite tråkig.

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Arvioitu tuote: SCF033/16 Natural-nappflaska

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF033/16 Natural-nappflaska

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