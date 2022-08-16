Har fått möjligheten att vara produkttestare för Philips AVENT Natural-nappflaska 260 ml + Natural dianapp 6m+ Välling. Philips har inte någon redaktionell inverkan på omdömet utan detta är min personliga recension. DESIGN: Lätt att hålla i och bra med den ergonomiska formen. Bra storlek och vikt. Kanske lite tråkig i utseendet men stilren. Känns som bra kvalitet och BPA fri. FUNKTION: Smidig att sätta ihop, enkel att diska tack vare den breda flaskhalsen och lätt att hälla i vällingpulvret. TILLBEHÖR: 2 stycken Natural dianappar med Y-öppning för trögflytande vätskor så som välling. SAMANFATTNING: En nappflaska som är ergonomisk och bekväm att håll i. Lätt att rengöra och har en bra bröstvårtsformad napp. Dianapparna med Y-öppning tyckte jag fick för stort flöde. Funkade jätte bra med nappen som satt på (6m+ nr4). Kanske passar bättre till äldre barn än 6 månader. Markeringarna för att mäta upp vattnet kunde varit tydligare då jag mätt upp antingen 100ml eller 200ml och dessa mått finns inte. Ger 5 stjärnor då jag tycker nappflaskan har många bra egenskaper.