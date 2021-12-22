2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF040/27
Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.
Erittäin pehmeän tutin kohokuviointi jäljittelee rinnan tuntua.
Joustavan spiraalimuodon ja mukavuutta lisäävän kohokuvioinnin ansiosta tutti ei painu kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja ilman keskeytyksiä.
3.3
5:stä
3
Arviot
ColdBlood
22/12/2021
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Die beste
Sie sind die beste, aber leider gibt's nicht mehr.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF040/27 Natural-Sauger
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF040/27 Natural-Sauger
Katrin 1982
25/04/2021
Deutschland
Super gute Sauger - Verpackungen nicht zeitgemäß
Wir benutzen die Sauger schon bei Kind 2 allerdings erst nach je 1,5 Jahren stillen ... die Ablösung fiel aber leicht ... Weswegen ich das hier schreibe: liebes Philipps-Team: Muss es eine nicht recycelbare Hartplasteverpackung sein? Jede Mutter sterilisiert und wäscht die Sauger vorher! Wozu dieser Verpackungswahnsinn? Unseren Kindern zur Liebe bitte umdenken!!!
Edut
Gute Sauger auch in Kombination mit der Brust
Haitat
Verpackung = Umweltkatastrophe!!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF040/27 Natural-Sauger
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF040/27 Natural-Sauger
Sarah736
06/07/2022
Suisse
Sauger unbrauchbar
Die Sauger ziehen sich beim Trinken immer ein. Bereits habe ich 4x neue Sauger gekauft und hatte immer das selbe Problem. Das problem ist bereits seit mehreren jahren bekannt. Bereits bei meinem anderen Kind hatte ich das selbe vor drei Jahren. Ich besitze vieles von philips und muss jetzt leider auf eine andere Marke umstellen
Arvioitu tuote: SCF040/27 Natural-Sauger
Arvioitu tuote: SCF040/27 Natural-Sauger