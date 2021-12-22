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Tuotanto lopetettu

Philips AventSCF040/27 Natural teat

SCF040/27

3.3
| (3) Arviot
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Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.

Erittäin pehmeä tutti jäljittelee rinnan tuntua

Erittäin pehmeä tutti jäljittelee rinnan tuntua

Erittäin pehmeän tutin kohokuviointi jäljittelee rinnan tuntua.

Joustava spiraalimuoto ja mukavuutta lisäävä kohokuviointi

Joustava spiraalimuoto ja mukavuutta lisäävä kohokuviointi

Joustavan spiraalimuodon ja mukavuutta lisäävän kohokuvioinnin ansiosta tutti ei painu kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja ilman keskeytyksiä.

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Arviot

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3.3

5:stä

3

Arviot

3
2

22/12/2021

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Die beste

Sie sind die beste, aber leider gibt's nicht mehr.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF040/27 Natural-Sauger

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF040/27 Natural-Sauger

25/04/2021

Deutschland

Deutschland

Super gute Sauger - Verpackungen nicht zeitgemäß

Wir benutzen die Sauger schon bei Kind 2 allerdings erst nach je 1,5 Jahren stillen ... die Ablösung fiel aber leicht ... Weswegen ich das hier schreibe: liebes Philipps-Team: Muss es eine nicht recycelbare Hartplasteverpackung sein? Jede Mutter sterilisiert und wäscht die Sauger vorher! Wozu dieser Verpackungswahnsinn? Unseren Kindern zur Liebe bitte umdenken!!!

Edut

Gute Sauger auch in Kombination mit der Brust

Haitat

Verpackung = Umweltkatastrophe!!!

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Arvioitu tuote: SCF040/27 Natural-Sauger

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Arvioitu tuote: SCF040/27 Natural-Sauger

06/07/2022

Suisse

Suisse

Sauger unbrauchbar

Die Sauger ziehen sich beim Trinken immer ein. Bereits habe ich 4x neue Sauger gekauft und hatte immer das selbe Problem. Das problem ist bereits seit mehreren jahren bekannt. Bereits bei meinem anderen Kind hatte ich das selbe vor drei Jahren. Ich besitze vieles von philips und muss jetzt leider auf eine andere Marke umstellen

Arvioitu tuote: SCF040/27 Natural-Sauger

Arvioitu tuote: SCF040/27 Natural-Sauger

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