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  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan

Tuotanto lopetettu

Philips AventNatural-tutti

SCF042/27

4.8
| (48) Arviot | 96% suosittelee tätä tuotetta
Helppo yhdistää rintaruokintaan
Erittäin pehmeän tutin joustava spiraalirakenne mukailee oikean rinnan muotoa. Kohokuviointi lisää mukavuutta ja rinnanmuotoisesta tutista vauva saa oikeanlaisen otteen. Edistää rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Erittäin pehmeä ja joustava tutti

Helppo yhdistää rintaruokintaan

  • 2 kappaletta

  • Niukka virtaus

  • Yli 1 kk

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.

Erittäin pehmeä tutti jäljittelee rinnan tuntua

Erittäin pehmeä tutti jäljittelee rinnan tuntua

Erittäin pehmeän tutin kohokuviointi jäljittelee rinnan tuntua.

Joustava spiraalimuoto ja mukavuutta lisäävä kohokuviointi

Joustava spiraalimuoto ja mukavuutta lisäävä kohokuviointi

Joustavan spiraalimuodon ja mukavuutta lisäävän kohokuvioinnin ansiosta tutti ei painu kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja ilman keskeytyksiä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.8

5:stä

48

Arviot

96%

suosittelee tätä tuotetta

2

17/08/2022

Sverige

Sverige

Bra utformning

Napparna är extremt bra utformade så att ens baby känner igen känslan. Väldigt bra att de stegvis anpassas efter barnets tillväxt

Edut

Bra utformade

Haitat

Priset är högre än konkurrenterna men värt pengarna

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF042/27 Natural-napp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF042/27 Natural-napp

16/08/2022

Sverige

Sverige

Mycket bra!

Mycket bra form på nappen samt bra med långsamt flöde som efterliknar amningen. Helnöjd!

Edut

Form på napp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF042/27 Natural-napp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF042/27 Natural-napp

10/08/2022

Sverige

Sverige

Bra produkt

Bra produkt med bra kvalitet som funkar utmärkt bra.

Edut

Bra kvalitet.

Haitat

Inga

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF042/27 Natural-napp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF042/27 Natural-napp

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan