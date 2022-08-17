2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
2 kappaletta
Niukka virtaus
Yli 1 kk
Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.
Erittäin pehmeän tutin kohokuviointi jäljittelee rinnan tuntua.
Joustavan spiraalimuodon ja mukavuutta lisäävän kohokuvioinnin ansiosta tutti ei painu kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja ilman keskeytyksiä.
4.8
5:stä
48
Arviot
96%
suosittelee tätä tuotetta
noobi
17/08/2022
Sverige
Osa myynninedistämistä
Bra utformning
Napparna är extremt bra utformade så att ens baby känner igen känslan. Väldigt bra att de stegvis anpassas efter barnets tillväxt
Edut
Bra utformade
Haitat
Priset är högre än konkurrenterna men värt pengarna
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF042/27 Natural-napp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF042/27 Natural-napp
Tussilago
16/08/2022
Sverige
Osa myynninedistämistä
Mycket bra!
Mycket bra form på nappen samt bra med långsamt flöde som efterliknar amningen. Helnöjd!
Edut
Form på napp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF042/27 Natural-napp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF042/27 Natural-napp
Sofie-45
10/08/2022
Sverige
Osa myynninedistämistä
Bra produkt
Bra produkt med bra kvalitet som funkar utmärkt bra.
Edut
Bra kvalitet.
Haitat
Inga
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF042/27 Natural-napp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF042/27 Natural-napp
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan