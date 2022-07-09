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  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan

Tuotanto lopetettu

Philips AventLasinen Natural-tuttipullo

SCF051/17

4.6
| (51) Arviot | 96% suosittelee tätä tuotetta
Helppo yhdistää rintaruokintaan
Natural-tuttipullon erittäin pehmeä tuttiosa mukailee oikean rinnan muotoa, joten vauva saa siitä helposti otteen. Leveän rinnanmuotoisen tuttiosan joustava spiraalirakenne ja mukavuutta lisäävä kohokuviointi helpottavat rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

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Kunnostettu nopea tuttipullonlämmitin

Kunnostettu nopea tuttipullonlämmitin

SCF355/00R1

Luonnollinen ote

Helppo yhdistää rintaruokintaan

  • 1 pullo

  • 120 ml

  • Vastasyntyneen tutti

  • Yli 0 kk

Erittäin pehmeä tutti jäljittelee rinnan tuntua

Erittäin pehmeä tutti jäljittelee rinnan tuntua

Erittäin pehmeän tutin kohokuviointi jäljittelee rinnan tuntua.

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.

Joustava spiraalimuoto ja mukavuutta lisäävä kohokuviointi

Joustava spiraalimuoto ja mukavuutta lisäävä kohokuviointi

Joustavan spiraalimuodon ja mukavuutta lisäävän kohokuvioinnin ansiosta tutti ei painu kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja ilman keskeytyksiä.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.6

5:stä

51

Arviot

96%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

09/07/2022

Suomi

Suomi

Avent lasinen tuttipullo

Mikä ekana tuli mieleen oli että tämä lasinen tuttipullo tuntui paljon hygienisemmältä kuin muovinen pullo ja oli erittäin helppo puhdistaa. Tuttiosa oli erittäin joustava mikä teki juomisen helppoa vauvalle. Ja hyvin tuli sitä ilmaa pois pullosta. Pelkkää hyvää sanottavaa ja tulen ehdottomasti ostamaan lisää näitä avent pulloja!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF051/17 Lasinen Natural-tuttipullo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF051/17 Lasinen Natural-tuttipullo

09/07/2022

Suomi

Suomi

Hyvä tuttipullo

Lasinen tuttipullo vaikuttaa laadukkaalta ja kestävältä. Vauva juo mielellään pullosta ja vauvan on helppo saada hyvä ote pullosta. Tuttipullon osat on kätevä irroittaa pesua varten ja kokoaminen on näppärää.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF051/17 Lasinen Natural-tuttipullo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF051/17 Lasinen Natural-tuttipullo

08/07/2022

Suomi

Suomi

Täydellinen pullo meidän vauvalle

Imetän vauvaamme, mutta joskus syötämme hänelle myös pumpattua maitoa pullosta ja nyt löytyi täydellinen tuttiosa vauvallemme. Hän on hylkinyt toisia pulloja, tämän pullon kanssa ongelmaa ei ole ollut, koska tuttiosa on muotoiltu niin hyvin. Yleensä hän myös puklaa pullosyötön jälkeen, tämän pullon kanssa sitä ongelmaa ei ole esiintynyt lainkaan. Pullo on myös lasia, joten se pysyy kauniin kirkkaana verrattuna muovisiin pulloihin ja se on helppo tiskata sienen avulla. Pidin myöskin pullon selkeästä mitta-asteikosta. Erinomainen pullo kaikin puolin!

Edut

Lasia, täydellinen muotoilu, vauva ei hylji pulloa

Haitat

Painava verrattuna muovipulloon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF051/17 Lasinen Natural-tuttipullo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF051/17 Lasinen Natural-tuttipullo

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  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan

  2. Mitä on koliikki ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat mm. itkuisuus ja levottomuus.