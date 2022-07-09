Imetän vauvaamme, mutta joskus syötämme hänelle myös pumpattua maitoa pullosta ja nyt löytyi täydellinen tuttiosa vauvallemme. Hän on hylkinyt toisia pulloja, tämän pullon kanssa ongelmaa ei ole ollut, koska tuttiosa on muotoiltu niin hyvin. Yleensä hän myös puklaa pullosyötön jälkeen, tämän pullon kanssa sitä ongelmaa ei ole esiintynyt lainkaan. Pullo on myös lasia, joten se pysyy kauniin kirkkaana verrattuna muovisiin pulloihin ja se on helppo tiskata sienen avulla. Pidin myöskin pullon selkeästä mitta-asteikosta. Erinomainen pullo kaikin puolin!