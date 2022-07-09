2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
1 pullo
120 ml
Vastasyntyneen tutti
Yli 0 kk
Erittäin pehmeän tutin kohokuviointi jäljittelee rinnan tuntua.
Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.
Joustavan spiraalimuodon ja mukavuutta lisäävän kohokuvioinnin ansiosta tutti ei painu kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja ilman keskeytyksiä.
4.6
5:stä
51
Arviot
96%
suosittelee tätä tuotetta
Josefin97
09/07/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
Avent lasinen tuttipullo
Mikä ekana tuli mieleen oli että tämä lasinen tuttipullo tuntui paljon hygienisemmältä kuin muovinen pullo ja oli erittäin helppo puhdistaa. Tuttiosa oli erittäin joustava mikä teki juomisen helppoa vauvalle. Ja hyvin tuli sitä ilmaa pois pullosta. Pelkkää hyvää sanottavaa ja tulen ehdottomasti ostamaan lisää näitä avent pulloja!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF051/17 Lasinen Natural-tuttipullo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF051/17 Lasinen Natural-tuttipullo
Kirde
09/07/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
Hyvä tuttipullo
Lasinen tuttipullo vaikuttaa laadukkaalta ja kestävältä. Vauva juo mielellään pullosta ja vauvan on helppo saada hyvä ote pullosta. Tuttipullon osat on kätevä irroittaa pesua varten ja kokoaminen on näppärää.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF051/17 Lasinen Natural-tuttipullo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF051/17 Lasinen Natural-tuttipullo
Werian
08/07/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
Täydellinen pullo meidän vauvalle
Imetän vauvaamme, mutta joskus syötämme hänelle myös pumpattua maitoa pullosta ja nyt löytyi täydellinen tuttiosa vauvallemme. Hän on hylkinyt toisia pulloja, tämän pullon kanssa ongelmaa ei ole ollut, koska tuttiosa on muotoiltu niin hyvin. Yleensä hän myös puklaa pullosyötön jälkeen, tämän pullon kanssa sitä ongelmaa ei ole esiintynyt lainkaan. Pullo on myös lasia, joten se pysyy kauniin kirkkaana verrattuna muovisiin pulloihin ja se on helppo tiskata sienen avulla. Pidin myöskin pullon selkeästä mitta-asteikosta. Erinomainen pullo kaikin puolin!
Edut
Lasia, täydellinen muotoilu, vauva ei hylji pulloa
Haitat
Painava verrattuna muovipulloon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF051/17 Lasinen Natural-tuttipullo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF051/17 Lasinen Natural-tuttipullo
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan
Mitä on koliikki ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat mm. itkuisuus ja levottomuus.