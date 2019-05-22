Nu har vi haft denna typ av flaska sedan födsel och är supernöjda. Skön att hålla i, lätt att diska och är omtyckt av sonen. Vi har fått delamma pga hans viktkurva och det har inte varit några problem med amningen trots detta. Bra grepp av både flaska och bröst. Däremot har vi inte testat denna dinapp förens nu. Den fungerar toppen för oss! Även om denna napp är för 1+ Mån precis som den andra/gamla(?) modellen så fungerar denna för oss vilket den andra inte gjort ännu trots att pojken nu är tre månader. Inga kväljningar och mindre läckage i mungiporna. Denna fungerar jättebra och vi kan nu börja frångå 0+mån napparna som vi nu haft i tre månader. Den mjuka och sträva vårtan känns mer naturtrogen än de andra glatta napparna. Kan verkligen rekommendera denna flaska.