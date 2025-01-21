2 vuoden takuu
Suunniteltu vastasyntyneille
Anatominen, ei sisällä BPA:ta
2 kpl/pakkaus
0–2 kk
Vastasyntyneelle tarkoitettu tuttimme on suunniteltu pieniin suihin ja pienille kasvoille. Kevyen, renkaattoman mallin ansiosta se sopii täydellisesti ensimmäiseksi tutiksi 6 kuukauden ikään asti. Tutin muoto ja koko auttavat vauvaa siirtymään Philips Avent ultra air- ja ultra soft -tuttivalikoimiimme, joten hänen luontaiset imemistarpeensa täyttyvät aina.
Kysyimme vanhemmilta, miten pikkuiset ovat ottaneet pintakuvioidut silikonituttimme vastaan, ja noin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent ultra -tutit.
Anatomiset, symmetriset ja pehmeät silikonitutit edistävät hampaiden luonnollista kehitystä.
4.7
5:stä
434
Arviot
98%
suosittelee tätä tuotetta
Emeny
21/01/2025
Sverige
Osa myynninedistämistä
Mjuka nappar med suverän passform!
Väldigt mjuka och snälla nappar som dessutom har en väldigt genomtänkt design. Mycket lätta att göra rena och väldigt omtyckt av barnet.
Edut
Passform och design
Haitat
Inga!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Gorgones
10/01/2025
Sverige
Bra napp
Den här produkten är fantastisk för bebisar som älskar dummys, den är definitivt värd att skaffa för din nyfödda. jag rekommenderar den här produkten
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Soother SCF075/02 ultra start
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Soother SCF075/02 ultra start
Napptestaren.
09/01/2025
Sverige
Osa myynninedistämistä
Nappar för mörkerseende.
Jag gillar denna napp för att den lyser i mörkret, så den är lätt att hitta på nätterna när vår bebis tappar den. En till sak som jag gillar är boxen som följer med. Den funkar bra för att sterilisera napparna. Praktiskt var också att dom hade samma form som vår första napp.
Edut
Lyser i mörker. Sterilisera i mikro.
Haitat
Inget vad jag vet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
2023 Yhdysvalloissa toteutetun kuluttajatutkimuksen mukaan 98 % vauvoista hyväksyi pintakuvioidun Philips Avent -tuttiosan, jota ultra-tuteissa käytetään (n=201).
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.