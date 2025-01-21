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  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
  • Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti

Philips Avent Sootherultra start

SCF075/01

4.7
| (434) Arviot | 98% suosittelee tätä tuotetta
Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti
Tutti, joka sopii vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen. Philips Avent ultra start -tutti on suunniteltu vastasyntyneen suuhun sopivaksi, ja sitä voi käyttää turvallisesti kuuden kuukauden ikään asti. Tutti rauhoittaa vauvaa eri tilanteissa.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Pieni ja kevyt tutti vastasyntyneelle

Vastasyntyneelle ensipäivistä alkaen sopiva tutti

  • Suunniteltu vastasyntyneille

  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta

  • 2 kpl/pakkaus

  • 0–2 kk

Kevyt tutti vastasyntyneille, turvallinen 6 kuukauden ikään asti

Kevyt tutti vastasyntyneille, turvallinen 6 kuukauden ikään asti

Vastasyntyneelle tarkoitettu tuttimme on suunniteltu pieniin suihin ja pienille kasvoille. Kevyen, renkaattoman mallin ansiosta se sopii täydellisesti ensimmäiseksi tutiksi 6 kuukauden ikään asti. Tutin muoto ja koko auttavat vauvaa siirtymään Philips Avent ultra air- ja ultra soft -tuttivalikoimiimme, joten hänen luontaiset imemistarpeensa täyttyvät aina.

Tutin hyväksyntäprosentti 98 %*

Tutin hyväksyntäprosentti 98 %*

Kysyimme vanhemmilta, miten pikkuiset ovat ottaneet pintakuvioidut silikonituttimme vastaan, ja noin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent ultra -tutit.

Tukee hampaiden kehitystä

Tukee hampaiden kehitystä

Anatomiset, symmetriset ja pehmeät silikonitutit edistävät hampaiden luonnollista kehitystä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.7

5:stä

434

Arviot

98%

suosittelee tätä tuotetta

21/01/2025

Sverige

Sverige

Mjuka nappar med suverän passform!

Väldigt mjuka och snälla nappar som dessutom har en väldigt genomtänkt design. Mycket lätta att göra rena och väldigt omtyckt av barnet.

Edut

Passform och design

Haitat

Inga!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

10/01/2025

Sverige

Sverige

Bra napp

Den här produkten är fantastisk för bebisar som älskar dummys, den är definitivt värd att skaffa för din nyfödda. jag rekommenderar den här produkten

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Soother SCF075/02 ultra start

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Soother SCF075/02 ultra start

09/01/2025

Sverige

Sverige

Nappar för mörkerseende.

Jag gillar denna napp för att den lyser i mörkret, så den är lätt att hitta på nätterna när vår bebis tappar den. En till sak som jag gillar är boxen som följer med. Den funkar bra för att sterilisera napparna. Praktiskt var också att dom hade samma form som vår första napp.

Edut

Lyser i mörker. Sterilisera i mikro.

Haitat

Inget vad jag vet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 2023 Yhdysvalloissa toteutetun kuluttajatutkimuksen mukaan 98 % vauvoista hyväksyi pintakuvioidun Philips Avent -tuttiosan, jota ultra-tuteissa käytetään (n=201).

  2. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.