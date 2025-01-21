Kevyt tutti vastasyntyneille, turvallinen 6 kuukauden ikään asti

Vastasyntyneelle tarkoitettu tuttimme on suunniteltu pieniin suihin ja pienille kasvoille. Kevyen, renkaattoman mallin ansiosta se sopii täydellisesti ensimmäiseksi tutiksi 6 kuukauden ikään asti. Tutin muoto ja koko auttavat vauvaa siirtymään Philips Avent ultra air- ja ultra soft -tuttivalikoimiimme, joten hänen luontaiset imemistarpeensa täyttyvät aina.