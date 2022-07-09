Halusimme laatia arvostelun, sillä vauvamme on ollut huono ottamaan tutteja vastaan. Tätä philips AVENT soothie tuttia kokeillessa, toisella yrityksellä hän otti itselleen tämän turvaa tuomaan. Tutista löytyy kaareva muoto, joka toi hengitykselle helpotusta, myös tutin asettaminen yöllä on helpompaa kun löytyy kolo, johon voi aikuinen asettaa sormensa, tuo samalla vauvalle turvaa ja läheisyyttä. Materiaalina on sairaalatasoista silikonia, joka on helppo pitää puhtaana ja ennen kaikkea tässä mallissa korostuu se, ettei vesi pääse jäämään tutin sisään vaan se luonnollisesti valuu ja kuivuu. Matkalla, mökillä, kaupungilla, missä vaan mistä mikron voi löytää saa tutit helposti sterilioida, koska tuttirasia on kehitetty koteloksi, joka puhdistaa tutit. Tosi yksinkertainen, vesi ja tutit mikroon, sen jälkeen jäähdytys n 5min ja tutit ovat taas puhtaana, me ainakin kaipaamme puhdistusta kun asioimme muualla ja tutti sattuu tippumaan lattialle. Kotelosta löytyy strelioinnin ohje kätevästi, jos sattuu unohtamaan. Mitä tästä tuotteesta jäämme kaipaamaan on ehdottomasti kaikki mainitsemani ominaisuudet, meidän vauva on nyt yli 6kk ja toivomme suuresti saavamme samanlaisia tutteja isommalle tarkoitettuna ja tosiaan nämähän on helppo myös asentaa tuttiketjuunkin roikkumaan, jos sellaista käyttää.