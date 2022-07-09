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  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
  • Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja

Philips Avent SoothieRauhoittava tutti

SCF099/20

4.1
| (335) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta
Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja
Philips Avent Soothie on suunniteltu myötäilemään vauvan kasvojen muotoja. Sen kaareva, sydämenmuotoinen kumiosa ei osu pieneen nenään. Valmistettu sairaalatasoisesta silikonista ja sitä käytetään sairaaloissa kaikkialla Euroopassa*
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Joustava sairaalatasoinen silikoni

Mukailee miellyttävästi vauvan kasvoja

  • Yksiosainen silikonitutti

  • 0-6 kk

  • Ei sisällä BPA:ta

  • Kaksoispakkaus

Vauvan kasvoja myötäilevä muoto on miellyttävä käytössä

Vauvan kasvoja myötäilevä muoto on miellyttävä käytössä

Erikoissuunniteltu kaareva, sydämenmuotoinen levyosa myötäilee vauvan kasvojen muotoja, joten se on miellyttävä käytössä eikä se osu pieneen nenään.

Yksiosainen tutti, valmistettu kokonaan sairaalatasoisesta silikonista

Yksiosainen tutti, valmistettu kokonaan sairaalatasoisesta silikonista

Yksiosainen Soothie-tutti on kestävä ja se on valmistettu kokonaan joustavasta sairaalatasoisesta silikonista. Asiantuntijatiimi suunnitteli sen erityisesti 0–6 kuukauden ikäisille vauvoille

Sairaaloiden jakelema kaikkialla Euroopassa*

Sairaaloiden jakelema kaikkialla Euroopassa*

Philips Avent Soothie -tuttivalikoima on sairaalakäytössä kaikkialla Euroopassa. Lääkärit ja sairaanhoitajat luottavat sen kykyyn rauhoittaa vastasyntyneitä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

335

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

09/07/2022

Suomi

Suomi

Tuote on rauhoittanut jokaista päivää!

Sain tutit kokeiluun meille yhteistyössä Philipsin kanssa. Meillä ei tutit ole ikinä "maistuneet" lapselle, mutta tämän myötä tutti kelpasi. Muodoltaan erittäin hyvä ja istuu lapsen suuhun kuin naamalle erittäin hyvin. Positiivista myös, että itse saa sormen laitettua tuttiosaan mikä on myös auttanut vauvaa rauhoittumaan. Tutit ovat laadukkaita ja mukana tulee kätevä säilytys/ kuljetuskotelo. Kotelossa voi myös sterilisoida tutit veden kanssa laittamalla setin mikroon. Suosittelen kokeilemaan näitä tutteja!

Edut

Lapsi rauhoittuu hyvin nopeasti. Tutti istuu paremmin kuin muut tutit.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Soothie SCF099/22 Rauhoittava tutti

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Soothie SCF099/22 Rauhoittava tutti

01/12/2021

Suomi

Suomi

Tuote on innovatiivinen

Meillä vauva on tosi huono syömään tuttia, mutta kun laitan oman sormeni tutin sisää ja saan rauhoitettua vauvan niin hän jää syömään tuttia ja voin ottaa sormeni pois tutista. Näin saan vauvan rauhoitettua ja siirryttyä taaperoiden toimimtaan satunnaisesti. Paras onkin juuri sellaisille huonosti tuttia huoliville

Edut

Huonosti tuttia kelpuuttavalle loistava

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Soothie SCF099/21 Rauhoittava tutti

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Soothie SCF099/21 Rauhoittava tutti

28/11/2021

Suomi

Suomi

Tuote on hyvä

Tutti on pehmeä ja helppo laittaa vauvan suuhun ja vauva saa hyvin kiinni tutista.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Soothie SCF099/22 Rauhoittava tutti

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Soothie SCF099/22 Rauhoittava tutti

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Kaikissa Soothie-tuteissa on samanmuotoinen imuosa, ne ovat yksiosaisia ja samasta materiaalista. Levyosan muotoilu vaihtelee. Sama koskee sairaaloissa jaeltuja tutteja kaikkialla Euroopassa

  2. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.