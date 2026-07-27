2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF120/01
0-3 kk
Helpottaa Philips Avent -tutin poistamista milloin tahansa
Litteät ja symmetriset pisaranmuotoiset Philips Avent -tutit ottavat huomioon vauvan kitalaen, hampaiden ja ikenien kehityksen – vaikka tutti päätyisi suuhun väärin päin.
Philips Avent -silikonitutti on mauton ja hajuton, joten vauvasi on helpompi tottua siihen. Silikoni on sileää, pehmeää, läpinäkyvää ja helppo puhdistaa, eikä se tule tahmaiseksi. Tutti on vahva ja pitkäkestoinen, eikä se menetä muotoaan tai väriään ajan myötä.
Arviot
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.