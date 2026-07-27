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Tuotanto lopetettu

Philips AventLäpinäkyvät tutit

SCF120/01

Anatominen
Anatomiset, taipuisat ja symmetriset Avent-tutit ottavat huomioon vauvan kitalaen, hampaiden ja ikenien kehityksen. Kaikki Avent-tutit on valmistettu silikonista, ja ne ovat mauttomia ja hajuttomia. Värivalikoima voi vaihdella.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Tyylikäs muotoilu, kristallinkirkas näkymä.

Anatominen

  • 0-3 kk

Turvarengas

Turvarengas

Helpottaa Philips Avent -tutin poistamista milloin tahansa

Anatominen, symmetrinen ja taipuva tutti

Anatominen, symmetrinen ja taipuva tutti

Litteät ja symmetriset pisaranmuotoiset Philips Avent -tutit ottavat huomioon vauvan kitalaen, hampaiden ja ikenien kehityksen – vaikka tutti päätyisi suuhun väärin päin.

Käyttäjäystävälliset silikonitutit

Käyttäjäystävälliset silikonitutit

Philips Avent -silikonitutti on mauton ja hajuton, joten vauvasi on helpompi tottua siihen. Silikoni on sileää, pehmeää, läpinäkyvää ja helppo puhdistaa, eikä se tule tahmaiseksi. Tutti on vahva ja pitkäkestoinen, eikä se menetä muotoaan tai väriään ajan myötä.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 