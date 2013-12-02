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  • Tehokas ilman kulku suojaa herkkää ihoa
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Tuotanto lopetettu

Philips AventFreeflow-tutit

SCF133/01

5
| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta
Tehokas ilman kulku suojaa herkkää ihoa
Anatomiset, taipuisat ja symmetriset Avent-tutit ottavat huomioon vauvan kitalaen, hampaiden ja ikenien kehityksen. Kaikki Avent-tutit on valmistettu silikonista, ja ne ovat mauttomia ja hajuttomia. Värivalikoima voi vaihdella.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Suojuksessa olevat kuusi aukkoa parantavat vauvan mukavuutta

Tehokas ilman kulku suojaa herkkää ihoa

  • 6-18 kk

Turvarengas

Turvarengas

Helpottaa Philips Avent -tutin poistamista milloin tahansa

Anatominen, symmetrinen ja taipuva tutti

Anatominen, symmetrinen ja taipuva tutti

Litteät ja symmetriset pisaranmuotoiset Philips Avent -tutit ottavat huomioon vauvan kitalaen, hampaiden ja ikenien kehityksen – vaikka tutti päätyisi suuhun väärin päin.

Käyttäjäystävälliset silikonitutit

Käyttäjäystävälliset silikonitutit

Philips Avent -silikonitutti on mauton ja hajuton, joten vauvasi on helpompi tottua siihen. Silikoni on sileää, pehmeää, läpinäkyvää ja helppo puhdistaa, eikä se tule tahmaiseksi. Tutti on vahva ja pitkäkestoinen, eikä se menetä muotoaan tai väriään ajan myötä.

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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

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1

02/12/2013

France

France

Ce produit est pratique

Ma fille utilise ces sucettes depuis ces 6 mois. Elles sont juste pratiques. Elles ne marquent pas sur la peau pour les enfants qui bavent beaucoup et ne sentent pas. L'anneau permet une préhension facile pour le bébé qui joue avec et peut la mettre et l'enlever à sa convenance. Les couleurs sont très sympa. Excellent produit que je recommande à tous ceux qui cherchent des sucettes de bonnes qualités.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF133/32 Sucettes aérées Tendance

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