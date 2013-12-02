Ma fille utilise ces sucettes depuis ces 6 mois. Elles sont juste pratiques. Elles ne marquent pas sur la peau pour les enfants qui bavent beaucoup et ne sentent pas. L'anneau permet une préhension facile pour le bébé qui joue avec et peut la mettre et l'enlever à sa convenance. Les couleurs sont très sympa. Excellent produit que je recommande à tous ceux qui cherchent des sucettes de bonnes qualités.