2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
6-18 kk
Helpottaa Philips Avent -tutin poistamista milloin tahansa
Litteät ja symmetriset pisaranmuotoiset Philips Avent -tutit ottavat huomioon vauvan kitalaen, hampaiden ja ikenien kehityksen – vaikka tutti päätyisi suuhun väärin päin.
Philips Avent -silikonitutti on mauton ja hajuton, joten vauvasi on helpompi tottua siihen. Silikoni on sileää, pehmeää, läpinäkyvää ja helppo puhdistaa, eikä se tule tahmaiseksi. Tutti on vahva ja pitkäkestoinen, eikä se menetä muotoaan tai väriään ajan myötä.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Elo82
02/12/2013
France
Ce produit est pratique
Ma fille utilise ces sucettes depuis ces 6 mois. Elles sont juste pratiques. Elles ne marquent pas sur la peau pour les enfants qui bavent beaucoup et ne sentent pas. L'anneau permet une préhension facile pour le bébé qui joue avec et peut la mettre et l'enlever à sa convenance. Les couleurs sont très sympa. Excellent produit que je recommande à tous ceux qui cherchent des sucettes de bonnes qualités.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF133/32 Sucettes aérées Tendance
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF133/32 Sucettes aérées Tendance
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.