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  • Pieni ja kevyt suojus pikkuiselle
  • Pieni ja kevyt suojus pikkuiselle
  • Pieni ja kevyt suojus pikkuiselle
  • Pieni ja kevyt suojus pikkuiselle
  • Pieni ja kevyt suojus pikkuiselle
  • Pieni ja kevyt suojus pikkuiselle
  • Pieni ja kevyt suojus pikkuiselle
  • Pieni ja kevyt suojus pikkuiselle
  • Pieni ja kevyt suojus pikkuiselle

Tuotanto lopetettu

Philips AventMini-tutti

SCF151/00

4.4
| (14) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta
Pieni ja kevyt suojus pikkuiselle
Philips Avent Mini -tutti rauhoittaa enintään 2 kuukauden ikäiset vauvat. Pieni ja kevyt suojus istuu mukavasti vastasyntyneelle, eikä se kosketa lapsen nenää. Anatominen ja taipuisa tutti tukee lapsen hampaiden kehitystä.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Ihanteellinen vastasyntyneelle

Pieni ja kevyt suojus pikkuiselle

  • Ihanteellinen vastasyntyneelle

  • 0–2 kk

  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta

  • 1 kpl/pakkaus

Pieni ja kevyt suojus pikkuvauvalle

Pieni ja kevyt suojus pikkuvauvalle

Minitutin suojus on pieni ja kevyt, joten tutti sopii erinomaisesti vastasyntyneille ja alle 2 kk:n ikäisille.

Yhdeksän vauvaa kymmenestä pitää Philips-tutista*

Yhdeksän vauvaa kymmenestä pitää Philips-tutista*

Vauvat tietävät, mistä pitävät! Kysyimme äideiltä, miten heidän pikkuisensa ovat ottaneet vastaan Philips Avent -tuttimme. Yhdeksän kymmenestä äidistä kertoi vauvansa hyväksyvän Philipsin tutin.

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

14

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

2

19/10/2022

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist perfekt für Neugeborene

Das Produkt ist von der Größe her perfekt für Neugeborene. Finde es sehr schade das es die nicht mehr gibt. Wollte die gerne wieder kaufen für unser Baby das unterwegs ist.

Edut

Klein und perfekter Sitz

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF151/03 Mini-Schnuller

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF151/03 Mini-Schnuller

21/04/2020

Italia

Italia

simpatica mela

Prima di acquistare questo ciuccio ho letto una marea di recensioni su internet e ho scelto lui perché lo definivano migliore. L'ho comprato ancora prima che nascesse mio bambino e nel momento del bisogno non mi ha tradito. L'ha accettato subito e non ne voleva altri.

Edut

piccoli dimensioni, simpatico design, cappuccio di protezione

Haitat

Non ne ho trovati

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF151/00 Succhietto Mini

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF151/00 Succhietto Mini

30/10/2018

Italia

Italia

Ottimo prodotto, pensato per i più piccini

Amore a prima vista per questi succhietti...sono stati la prima scelta per la mia bimba nata prematura e ci siamo trovate benissimo. Super soddisfatta, continuerò con le taglie più grandi perché mia figlia non lo molla più!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF151/00 Succhietto Mini

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF151/00 Succhietto Mini

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Vuoden 2014 valmistaja

  2. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.

  3. Maailman suosituin tuttimerkki

  4. Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa

  5. Isossa-Britanniassa vuonna 2012 tehty verkkokysely, johon osallistui 100 äitiä