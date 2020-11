Laite matalille tai sisäänpäin kääntyneille nänneille

Jopa kymmentä prosenttia naisista vaivaavat sisäänpäin kääntyneet nännit tai nännit, jotka eivät nouse pystyyn. Siitä aiheutuu ahdistusta, mikä tekee imetyksestä vaikeaa äidille ja vauvalle. Imemisliikkeen pitäisi nostaa nänni esiin. Jos näin ei tapahdu, Niplette™ on yksinkertainen ja miellyttävä ratkaisu. Laitteen avulla naiset, joilla on matalat tai sisäänpäin kääntyneet nännit, voivat imettää miellyttävästi turvautumatta kirurgiaan*. Se koostuu venttiiliin ja ruiskuliitäntään yhdistetystä läpinäkyvästä kupista, jossa on tiivistysrengas.