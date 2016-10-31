2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Mukava tutti
0-6 kk
Anatominen, ei sisällä BPA:ta
Kaksoispakkaus
Vauvat tietävät, mistä pitävät! Kysyimme äideiltä, miten heidän pikkuisensa ovat ottaneet vastaan Philips Avent -tuttimme. Yhdeksän kymmenestä äidistä kertoi vauvansa hyväksyvän Philipsin tutin.
Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.
Voit luottaa siihen, että vauvasi mukavuus on hyvissä käsissä. Tutti on valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa.*
4.5
5:stä
129
Arviot
97%
suosittelee tätä tuotetta
Jessica
31/10/2016
Sverige
Jättenöjd bebis
Philips Avent är de enda napparna min bebis accepterar. Finns i många söta designs också.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF182/23 Classic-napp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF182/23 Classic-napp
Coollady
01/08/2019
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
Fabulous comforter
My baby has really taken to these comforters, the shape and size seem to be perfect for her. In the past she has not really got on with different brands I have tried do these were a god send. They help to settle her after a feed and get her back to sleep in mins
Edut
Great shape
Haitat
None
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF182/12 Classic soother
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF182/12 Classic soother
Yellowbear66
22/07/2019
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
Great soothers my baby will only settle with these
These are great soothers - I have tried several with my baby but these are the only ones that settle him straight away and are a real god send at night when he is restless.
Edut
Just great
Haitat
None
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF182/12 Classic soother
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF182/12 Classic soother
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Maailman suosituin tuttimerkki
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.
Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa
Isossa-Britanniassa vuonna 2012 tehty verkkokysely, johon osallistui 100 äitiä
Vuoden 2014 valmistaja