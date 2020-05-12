2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Mukava tutti
6-18 kk
Anatominen, ei sisällä BPA:ta
Kaksoispakkaus
Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.
Voit luottaa siihen, että vauvasi mukavuus on hyvissä käsissä. Tutti on valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa.*
Turvarenkaan ansiosta tutti on helppo ottaa vauvan suusta. Ja vauva voi myös itse tarttua tuttiin pikkuisilla käsillään!
4.8
5:stä
168
Arviot
97%
suosittelee tätä tuotetta
Kitty575
12/05/2020
United Kingdom
Amazing
This product is amazing! Teat is really soft and will soothe anyone!
Edut
Always will buy as great for anyone
Haitat
Na
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF182/34 Classic soother
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF182/34 Classic soother
Channylouise96
05/07/2019
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
Great dummies cute little designs nice colours
Thought these were really great little dummies I love the shape of them and the size easy for children to hold and grip I also love the cute little pictures which they have in them and the colours are really nice too very noticeable which helps them be easier to find
Edut
Great size easy for kids to handle nice notable colours easy to spot if they get lost cute little pictures which keep the kids entertained
Haitat
Nothing
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF169/37 Classic soother
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF169/37 Classic soother
Asia...xxx
01/07/2019
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
Philipsin työntekijä
AVENT soother
[Employee of philipsglobal] very good quality of the material, thanks to these soothers my child has no more colic
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF169/37 Classic soother
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF169/37 Classic soother
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
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Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.
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Vuoden 2014 valmistaja