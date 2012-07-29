2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF176/18
Pimeässä hohtava rengas.
0-6 kk
Anatominen, ei sisällä BPA:ta
Kaksoispakkaus
Tiedämme, miten tärkeää on saada lapsi nukkumaan. Ainutlaatuinen pimeässä hohtava rengas.on helppo löytää piemässä ilman valojen sytyttämistä.*
Vauvat tietävät, mistä pitävät! Kysyimme äideiltä, miten heidän pikkuisensa ovat ottaneet vastaan Philips Avent -tuttimme. Yhdeksän kymmenestä äidistä kertoi vauvansa hyväksyvän Philipsin tutin.
Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.
3.4
5:stä
30
Arviot
Sm99
29/07/2012
United Kingdom
Excellent!
We have tried so many soothers and these are the only ones my daughter likes! They glow in the dark which helps at night to see where the soother is.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF176/18 Night-time soother
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF176/18 Night-time soother
sal23
29/07/2012
United Kingdom
Excellent!
We have tried so many soothers and these are the only ones my daughter likes! They glow in the dark which helps at night to see where the soother is.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF176/18 Night-time soother
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF176/18 Night-time soother
sophieeee3
22/07/2012
United Kingdom
Baby loves them!
Originally got given free dummies at a baby show last year, worked wonders and baby loved them so its all ive brought since!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF176/18 Night-time soother
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF176/18 Night-time soother
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Altista pimeässä hohtavat renkaat valolle ennen käyttöä.
Isossa-Britanniassa vuonna 2012 tehty verkkokysely, johon osallistui 100 äitiä
Maailman suosituin tuttimerkki
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.
Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa
Vuoden 2014 valmistaja