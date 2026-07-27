Hohtaa pimeässä. Ei sisällä BPA:ta

Anatomiset, taipuvat ja symmetriset AVENT-tutit ottavat huomioon vauvan kitalaen, hampaiden ja ikenien kehityksen. Kaikki AVENT-tutit on valmistettu silikonista, ja ne ovat mauttomia ja hajuttomia. Värivalikoima.