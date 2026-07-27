2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF176/21
3-6 kk
Ei sisällä BPA:ta
Litteät ja symmetriset pisaranmuotoiset Philips Avent -tutit ottavat huomioon vauvan kitalaen, hampaiden ja ikenien kehityksen – vaikka tutti päätyisi suuhun väärin päin.
Philips Avent -silikonitutti on mauton ja hajuton, joten vauvasi on helpompi tottua siihen. Silikoni on sileää, pehmeää, läpinäkyvää ja helppo puhdistaa, eikä se tule tahmaiseksi. Tutti on vahva ja pitkäkestoinen, eikä se menetä muotoaan tai väriään ajan myötä.
Pitää steriloidut tutit hygieenisinä
Arviot
Älä sido tuttia lapsen kaulaan, koska se aiheuttaa kuristumisvaaran.