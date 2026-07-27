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  • Hohtaa pimeässä. Ei sisällä BPA:ta
  • Hohtaa pimeässä. Ei sisällä BPA:ta
  • Hohtaa pimeässä. Ei sisällä BPA:ta
  • Hohtaa pimeässä. Ei sisällä BPA:ta

Tuotanto lopetettu

Philips AventYötutit

SCF176/21

Hohtaa pimeässä. Ei sisällä BPA:ta
Anatomiset, taipuvat ja symmetriset AVENT-tutit ottavat huomioon vauvan kitalaen, hampaiden ja ikenien kehityksen. Kaikki AVENT-tutit on valmistettu silikonista, ja ne ovat mauttomia ja hajuttomia. Värivalikoima.
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Ainutlaatuinen pimeässä hohtava turvarengas.

Hohtaa pimeässä. Ei sisällä BPA:ta

  • 3-6 kk

  • Ei sisällä BPA:ta

Anatominen, symmetrinen ja taipuva tutti

Anatominen, symmetrinen ja taipuva tutti

Litteät ja symmetriset pisaranmuotoiset Philips Avent -tutit ottavat huomioon vauvan kitalaen, hampaiden ja ikenien kehityksen – vaikka tutti päätyisi suuhun väärin päin.

Käyttäjäystävälliset silikonitutit

Käyttäjäystävälliset silikonitutit

Philips Avent -silikonitutti on mauton ja hajuton, joten vauvasi on helpompi tottua siihen. Silikoni on sileää, pehmeää, läpinäkyvää ja helppo puhdistaa, eikä se tule tahmaiseksi. Tutti on vahva ja pitkäkestoinen, eikä se menetä muotoaan tai väriään ajan myötä.

Kiinninapsautettava suojus

Kiinninapsautettava suojus

Pitää steriloidut tutit hygieenisinä

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Älä sido tuttia lapsen kaulaan, koska se aiheuttaa kuristumisvaaran.