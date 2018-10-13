2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF176/22
Pimeässä hohtava rengas.
6-18 kk
Anatominen, ei sisällä BPA:ta
Kaksoispakkaus
Tiedämme, miten tärkeää on saada lapsi nukkumaan. Ainutlaatuinen pimeässä hohtava rengas.on helppo löytää piemässä ilman valojen sytyttämistä.*
Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.
Voit luottaa siihen, että vauvasi mukavuus on hyvissä käsissä. Tutti on valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa.*
2.6
5:stä
27
Arviot
Concy
13/10/2018
Italia
Domanda
Il mio bimbo adora solo questi succhietti, ma possono essere utilizzati solo in un verso quelli per la notte?
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF176/24 Succhietto Night Time
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF176/24 Succhietto Night Time
Carlotaandmami
01/04/2017
España
Muy original lque la anilla brille en la oscuridad
Mi niña utilizaba otra marca y no había quien se la quitara y tengo que deciros que estos chupetes le han gustado mucho. A nosotros los papás también nos han gustado por las anillas que brilllan en la oscuridad y facilitan encontrarlo y los capuchones para guardarlos por lo que lo hace más higiénico.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF176/24 Chupete nocturno
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF176/24 Chupete nocturno
marina
28/12/2016
Italia
I ciucci avent ve li raccomando
Mio figlio ora quasi 11 mesi e li uso da quando è nato. Ho sia quelli semplici che quelli che si illuminano la notte. Mi piace molto il design e i disegni che hanno questi ciucci. E mio figlio prende solo questi tipi di ciucci gli altri non gli piacciono.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF176/22 Succhietto Night Time
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF176/22 Succhietto Night Time
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Altista pimeässä hohtavat renkaat valolle ennen käyttöä.
Maailman suosituin tuttimerkki
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.
Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa
Vuoden 2014 valmistaja