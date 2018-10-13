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  • Rauhoittaa nukkumaan mentäessä
  • Rauhoittaa nukkumaan mentäessä
  • Rauhoittaa nukkumaan mentäessä
  • Rauhoittaa nukkumaan mentäessä
  • Rauhoittaa nukkumaan mentäessä
  • Rauhoittaa nukkumaan mentäessä
  • Rauhoittaa nukkumaan mentäessä
  • Rauhoittaa nukkumaan mentäessä
  • Rauhoittaa nukkumaan mentäessä
  • Rauhoittaa nukkumaan mentäessä

Tuotanto lopetettu

Philips AventYötutti

SCF176/24

2.6
| (27) Arviot
Rauhoittaa nukkumaan mentäessä
Philips Avent Classic Night Time -tutti rauhoittaa vauvan nukkumaan mentäessä. Pimeässä hohtava rengas auttaa löytämään tutin yöllä. Anatominen ja taipuisa tutti tukee vauvan luonnollista hampaiden kehitystä nukkuessa.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Ainutlaatuinen pimeässä hohtava rengas.

Rauhoittaa nukkumaan mentäessä

  • Pimeässä hohtava rengas.

  • 6-18 kk

  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta

  • Kaksoispakkaus

Pimeässä hohtava rengas auttaa löytämään tutin yöllä

Pimeässä hohtava rengas auttaa löytämään tutin yöllä

Tiedämme, miten tärkeää on saada lapsi nukkumaan. Ainutlaatuinen pimeässä hohtava rengas.on helppo löytää piemässä ilman valojen sytyttämistä.*

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.

Valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa

Valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa

Voit luottaa siihen, että vauvasi mukavuus on hyvissä käsissä. Tutti on valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa.*

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.6

5:stä

27

Arviot

13/10/2018

Italia

Italia

Domanda

Il mio bimbo adora solo questi succhietti, ma possono essere utilizzati solo in un verso quelli per la notte?

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF176/24 Succhietto Night Time

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF176/24 Succhietto Night Time

01/04/2017

España

España

Muy original lque la anilla brille en la oscuridad

Mi niña utilizaba otra marca y no había quien se la quitara y tengo que deciros que estos chupetes le han gustado mucho. A nosotros los papás también nos han gustado por las anillas que brilllan en la oscuridad y facilitan encontrarlo y los capuchones para guardarlos por lo que lo hace más higiénico.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF176/24 Chupete nocturno

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF176/24 Chupete nocturno

28/12/2016

Italia

Italia

I ciucci avent ve li raccomando

Mio figlio ora quasi 11 mesi e li uso da quando è nato. Ho sia quelli semplici che quelli che si illuminano la notte. Mi piace molto il design e i disegni che hanno questi ciucci. E mio figlio prende solo questi tipi di ciucci gli altri non gli piacciono.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF176/22 Succhietto Night Time

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF176/22 Succhietto Night Time

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Altista pimeässä hohtavat renkaat valolle ennen käyttöä.

  2. Maailman suosituin tuttimerkki

  3. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.

  4. Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa

  5. Vuoden 2014 valmistaja