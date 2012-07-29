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  • Rauhoittaa nukkumaan mentäessä
  • Rauhoittaa nukkumaan mentäessä
  • Rauhoittaa nukkumaan mentäessä
  • Rauhoittaa nukkumaan mentäessä
  • Rauhoittaa nukkumaan mentäessä
  • Rauhoittaa nukkumaan mentäessä

Tuotanto lopetettu

Philips AventYötutti

SCF176/28

3.4
| (30) Arviot
Rauhoittaa nukkumaan mentäessä
Philips Avent Classic Night Time -tutti rauhoittaa vauvan nukkumaan mentäessä. Pimeässä hohtava rengas auttaa löytämään tutin yöllä. Anatominen ja taipuisa tutti tukee vauvan luonnollista hampaiden kehitystä nukkuessa.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Ainutlaatuinen pimeässä hohtava rengas.

Rauhoittaa nukkumaan mentäessä

  • Pimeässä hohtava rengas.

  • 0-6 kk

  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta

  • Kaksoispakkaus

Pimeässä hohtava rengas auttaa löytämään tutin yöllä

Pimeässä hohtava rengas auttaa löytämään tutin yöllä

Tiedämme, miten tärkeää on saada lapsi nukkumaan. Ainutlaatuinen pimeässä hohtava rengas.on helppo löytää piemässä ilman valojen sytyttämistä.*

Yhdeksän vauvaa kymmenestä pitää Philips-tutista*

Yhdeksän vauvaa kymmenestä pitää Philips-tutista*

Vauvat tietävät, mistä pitävät! Kysyimme äideiltä, miten heidän pikkuisensa ovat ottaneet vastaan Philips Avent -tuttimme. Yhdeksän kymmenestä äidistä kertoi vauvansa hyväksyvän Philipsin tutin.

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.4

5:stä

30

Arviot

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent!

We have tried so many soothers and these are the only ones my daughter likes! They glow in the dark which helps at night to see where the soother is.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF176/18 Night-time soother

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF176/18 Night-time soother

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent!

We have tried so many soothers and these are the only ones my daughter likes! They glow in the dark which helps at night to see where the soother is.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF176/18 Night-time soother

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF176/18 Night-time soother

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Baby loves them!

Originally got given free dummies at a baby show last year, worked wonders and baby loved them so its all ive brought since!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF176/18 Night-time soother

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF176/18 Night-time soother

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Altista pimeässä hohtavat renkaat valolle ennen käyttöä.

  2. Isossa-Britanniassa vuonna 2012 tehty verkkokysely, johon osallistui 100 äitiä

  3. Maailman suosituin tuttimerkki

  4. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.

  5. Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa

  6. Vuoden 2014 valmistaja