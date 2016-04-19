2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Rauhoittava, tehokas ilmankulku
0-6 kk
Anatominen, ei sisällä BPA:ta
Kaksoispakkaus
Erityisesti pienten lasten ihon tarvitsee päästä hengittämään. Suojuksen 6 ilma-aukkoa takaavat erinomaisen ilmankierron, mikä vähentää ihoärsytystä.
Vauvat tietävät, mistä pitävät! Kysyimme äideiltä, miten heidän pikkuisensa ovat ottaneet vastaan Philips Avent -tuttimme. Yhdeksän kymmenestä äidistä kertoi vauvansa hyväksyvän Philipsin tutin.
Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.
4.1
5:stä
11
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
Siggesmamma
19/04/2016
Sverige
Den enda napp som vår lillgubbe vill ha
Den enda nappsort som vår lillgubbe vill ha. Tidigare "minitröstnapp"-varianten.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF178/23 Freeflow pacifiers
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF178/23 Freeflow pacifiers
NixJay
01/11/2012
United Kingdom
Breastfeed baby took this dummy
I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF178/23 Freeflow soothers
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF178/23 Freeflow soothers
Ariana
01/11/2012
United Kingdom
Breastfeed baby took this dummy
I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF178/23 Freeflow soothers
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF178/23 Freeflow soothers
Maailman suosituin tuttimerkki
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.
Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa
Isossa-Britanniassa vuonna 2012 tehty verkkokysely, johon osallistui 100 äitiä
Vuoden 2014 valmistaja