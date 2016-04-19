2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Rauhoittava, tehokas ilmankulku
6-18 kk
Anatominen, ei sisällä BPA:ta
Kaksoispakkaus
Erityisesti pienten lasten ihon tarvitsee päästä hengittämään. Suojuksen 6 ilma-aukkoa takaavat erinomaisen ilmankierron, mikä vähentää ihoärsytystä.
Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.
Voit luottaa siihen, että vauvasi mukavuus on hyvissä käsissä. Tutti on valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa.*
4.1
5:stä
11
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
Siggesmamma
19/04/2016
Sverige
Den enda napp som vår lillgubbe vill ha
Den enda nappsort som vår lillgubbe vill ha. Tidigare "minitröstnapp"-varianten.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF178/23 Freeflow pacifiers
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF178/23 Freeflow pacifiers
NixJay
01/11/2012
United Kingdom
Breastfeed baby took this dummy
I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF178/23 Freeflow soothers
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF178/23 Freeflow soothers
Ariana
01/11/2012
United Kingdom
Breastfeed baby took this dummy
I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF178/23 Freeflow soothers
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF178/23 Freeflow soothers
Maailman suosituin tuttimerkki
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.
Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa
Vuoden 2014 valmistaja