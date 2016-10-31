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  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin

Tuotanto lopetettu

Philips AventClassic-tutti

SCF182/13

4.5
| (129) Arviot | 97% suosittelee tätä tuotetta
Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
Philips Avent Classic -tutti rauhoittaa vauvan kellon ympäri. Anatominen ja taipuisa tutti tukee vauvan luonnollista hampaiden kehitystä. Saatavilla useissa eri väreissä.
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Värikäs eläinkuviollinen tutti

Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin

  • Mukava tutti

  • 0-6 kk

  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta

  • Kaksoispakkaus

Yhdeksän vauvaa kymmenestä pitää Philips-tutista*

Yhdeksän vauvaa kymmenestä pitää Philips-tutista*

Vauvat tietävät, mistä pitävät! Kysyimme äideiltä, miten heidän pikkuisensa ovat ottaneet vastaan Philips Avent -tuttimme. Yhdeksän kymmenestä äidistä kertoi vauvansa hyväksyvän Philipsin tutin.

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.

Valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa

Valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa

Voit luottaa siihen, että vauvasi mukavuus on hyvissä käsissä. Tutti on valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa.*

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

129

Arviot

97%

suosittelee tätä tuotetta

31/10/2016

Sverige

Sverige

Jättenöjd bebis

Philips Avent är de enda napparna min bebis accepterar. Finns i många söta designs också.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF182/23 Classic-napp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF182/23 Classic-napp

01/08/2019

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous comforter

My baby has really taken to these comforters, the shape and size seem to be perfect for her. In the past she has not really got on with different brands I have tried do these were a god send. They help to settle her after a feed and get her back to sleep in mins

Edut

Great shape

Haitat

None

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF182/12 Classic soother

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF182/12 Classic soother

22/07/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great soothers my baby will only settle with these

These are great soothers - I have tried several with my baby but these are the only ones that settle him straight away and are a real god send at night when he is restless.

Edut

Just great

Haitat

None

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF182/12 Classic soother

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF182/12 Classic soother

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Maailman suosituin tuttimerkki

  2. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.

  3. Vuoden 2014 valmistaja

  4. Isossa-Britanniassa vuonna 2012 tehty verkkokysely, johon osallistui 100 äitiä

  5. Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa