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  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin

Tuotanto lopetettu

Philips AventClassic-tutti

SCF195/06

3
| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta
Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
Philips Avent Classic -tutti rauhoittaa vauvan kellon ympäri. Anatominen ja taipuisa tutti tukee vauvan luonnollista hampaiden kehitystä. Saatavilla useissa eri väreissä.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Rajoitettu erä talviaihein kuvioituja tutteja

Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin

  • Mukava tutti

  • 6-18 kk

  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta

  • Kaksoispakkaus

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.

Valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa

Valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa

Voit luottaa siihen, että vauvasi mukavuus on hyvissä käsissä. Tutti on valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa.*

Turvarengas helpottaa käsittelyä

Turvarengas helpottaa käsittelyä

Turvarenkaan ansiosta tutti on helppo ottaa vauvan suusta. Ja vauva voi myös itse tarttua tuttiin pikkuisilla käsillään!

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
4
2
1

10/07/2019

Nederland

Nederland

Na 2 dagen al stuk

Na 2 dagen al stuk, mijn dochter vindt deze speen heerlijk, dus dan toch maar blijven kopen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF195/03 Classic-fopspeen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF195/03 Classic-fopspeen

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Maailman suosituin tuttimerkki

  2. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.

  3. Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa

  4. Vuoden 2014 valmistaja