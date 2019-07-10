2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Mukava tutti
6-18 kk
Anatominen, ei sisällä BPA:ta
Kaksoispakkaus
Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.
Voit luottaa siihen, että vauvasi mukavuus on hyvissä käsissä. Tutti on valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa.*
Turvarenkaan ansiosta tutti on helppo ottaa vauvan suusta. Ja vauva voi myös itse tarttua tuttiin pikkuisilla käsillään!
3.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Jlin1984
10/07/2019
Nederland
Na 2 dagen al stuk
Na 2 dagen al stuk, mijn dochter vindt deze speen heerlijk, dus dan toch maar blijven kopen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF195/03 Classic-fopspeen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF195/03 Classic-fopspeen
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
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Vuoden 2014 valmistaja