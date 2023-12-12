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  • Pehmein mahdollinen tutti vauvan herkälle iholle
  • Pehmein mahdollinen tutti vauvan herkälle iholle
  • Pehmein mahdollinen tutti vauvan herkälle iholle
  • Pehmein mahdollinen tutti vauvan herkälle iholle
  • Pehmein mahdollinen tutti vauvan herkälle iholle
  • Pehmein mahdollinen tutti vauvan herkälle iholle
  • Pehmein mahdollinen tutti vauvan herkälle iholle
  • Pehmein mahdollinen tutti vauvan herkälle iholle
  • Pehmein mahdollinen tutti vauvan herkälle iholle
  • Pehmein mahdollinen tutti vauvan herkälle iholle

Tuotanto lopetettu

Philips AventUltra Soft

SCF211/22

4.7
| (733) Arviot | 99% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Pehmein mahdollinen tutti vauvan herkälle iholle
Hellävaraisen Philips Avent ultra soft -tutin pehmeä* ja joustava suojus mukailee vauvan kasvoja. Näin tutti aiheuttaa vähemmän ihoärsytystä ja jälkiä, ja vauvan olo on mukavampi.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Joustava suojus on miellyttävä käyttää

Pehmein mahdollinen tutti vauvan herkälle iholle

  • erittäin pehmeä ja joustava

  • 6-18 kk

  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta

  • Kaksoispakkaus

Pehmeä, joustava suojus vähentää ihoärsytystä ja jälkiä

Pehmeä, joustava suojus vähentää ihoärsytystä ja jälkiä

Herkkä iho tarvitsee erityishuomiota. Suojustekniikkamme ansiosta tutti mukailee vauvan kasvojen muotoja ja tuntuu mukavalta. Se vähentää ihoärsytystä ja jälkiä.

Pyöristetty suojus tuntuu miellyttävältä joka päivä

Pyöristetty suojus tuntuu miellyttävältä joka päivä

Pyöristetty suojus vähentää painetta ja tuntuu mukavalta lapsen poskilla.

Vauvojen suosima ympäri maailman*

Vauvojen suosima ympäri maailman*

Kysyimme äideiltä, miten pikkuiset ovat ottaneet pintakuvioidut silikonituttimme vastaan, ja noin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent ultra soft- ja ultra air -tutit.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Award image AWARD-961244

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

733

Arviot

99%

suosittelee tätä tuotetta

12/12/2023

Sverige

Sverige

En fantastisk napp!

En napp som verkligen lät vår dotters känsliga hy andas. De utslagen hon fick av andra nappar försvann direkt när vi började använda denna! Rekommenderas starkt.

Edut

Kvalitet rakt igenom.

Haitat

Svåröppnat embalage

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp

05/12/2023

Sverige

Sverige

ultra soft napp

vår bäbis tog nappen från första gång, aldrg visat missnöje med den, vårt barn har väldig torr hud och det är då extra bra med en napp som är extra snäll mot kinderna

Edut

bra napp, bra med handtag, enkelt att sterilisera

Haitat

-

Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp

04/12/2023

Sverige

Sverige

Satt väldigt bra

Passade min 4 månaders bebis väldigt bra. Hennes hud runt munnen som har en tendens att bli lite röd vid användning av napp blev något mindre röd vilket är ett plus.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Kehitetty terveydenhuollon ammattilaisten ja äitien kanssa

  2. Yhdysvalloissa vuosina 2016-2017 tehdyissä kuluttajatutkimuksissa keskimäärin 98 % äideistä kertoi vauvansa hyväksyvän pintakuvioidut Philips Avent ultra air- ja ultra soft -tutit.

  3. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.

  4. Maailman suosituin tuttimerkki

  5. Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa

  6. 85 % kyselyyn vastanneista äideistä oli sitä mieltä, että tutti tuntuu pehmeämmältä kuin kahdeksan vastaavaa muiden johtavien merkkien mallia, riippumaton tutkimus, Yhdysvallat, helmikuu 2017