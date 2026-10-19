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Tuotanto lopetettu
SCF220/21
Pehmein mahdollinen tutti vauvan herkälle iholle
Hellävaraisen Philips Avent ultra soft -tutin pehmeä* ja joustava suojus mukailee vauvan kasvoja. Näin tutti aiheuttaa vähemmän ihoärsytystä ja jälkiä, ja vauvan olo on mukavampi.
erittäin pehmeä ja joustava
0-6 kk
Anatominen, ei sisällä BPA:ta
Kaksoispakkaus
Herkkä iho tarvitsee erityishuomiota. Suojustekniikkamme ansiosta tutti mukailee vauvan kasvojen muotoja ja tuntuu mukavalta. Se vähentää ihoärsytystä ja jälkiä.
Pyöristetty suojus vähentää painetta ja tuntuu mukavalta lapsen poskilla.
Kysyimme äideiltä, miten pikkuiset ovat ottaneet pintakuvioidut silikonituttimme vastaan, ja noin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent ultra soft- ja ultra air -tutit.
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Palkinnot
Arviot
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Kehitetty terveydenhuollon ammattilaisten ja äitien kanssa
Yhdysvalloissa vuosina 2016-2017 tehdyissä kuluttajatutkimuksissa keskimäärin 98 % äideistä kertoi vauvansa hyväksyvän pintakuvioidut Philips Avent ultra air- ja ultra soft -tutit.
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.
Maailman suosituin tuttimerkki
Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa
85 % kyselyyn vastanneista äideistä oli sitä mieltä, että tutti tuntuu pehmeämmältä kuin kahdeksan vastaavaa muiden johtavien merkkien mallia, riippumaton tutkimus, Yhdysvallat, helmikuu 2017