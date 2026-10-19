TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Liity nyt

Saavuta ennakkopääsy Black Friday -aleemme

10

d

Päivät

20

h

Tunnit

:

36

m

Minuutit

:

23

s

Sekunnit

  • Yksi tuotekuva
  • Product Detail Photograph
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Yksi tuotekuva
  • Product Detail Photograph
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta

Tuotanto lopetettu

Philips AventUltra Soft

SCF220/21

1 palkinto

Pehmein mahdollinen tutti vauvan herkälle iholle

Hellävaraisen Philips Avent ultra soft -tutin pehmeä* ja joustava suojus mukailee vauvan kasvoja. Näin tutti aiheuttaa vähemmän ihoärsytystä ja jälkiä, ja vauvan olo on mukavampi.

Näytä kaikki edut
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Joustava suojus on miellyttävä käyttää

Pehmein mahdollinen tutti vauvan herkälle iholle

  • erittäin pehmeä ja joustava

  • 0-6 kk

  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta

  • Kaksoispakkaus

Pehmeä, joustava suojus vähentää ihoärsytystä ja jälkiä

Pehmeä, joustava suojus vähentää ihoärsytystä ja jälkiä

Herkkä iho tarvitsee erityishuomiota. Suojustekniikkamme ansiosta tutti mukailee vauvan kasvojen muotoja ja tuntuu mukavalta. Se vähentää ihoärsytystä ja jälkiä.

Pyöristetty suojus tuntuu miellyttävältä joka päivä

Pyöristetty suojus tuntuu miellyttävältä joka päivä

Pyöristetty suojus vähentää painetta ja tuntuu mukavalta lapsen poskilla.

Vauvojen suosima ympäri maailman*

Vauvojen suosima ympäri maailman*

Kysyimme äideiltä, miten pikkuiset ovat ottaneet pintakuvioidut silikonituttimme vastaan, ja noin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent ultra soft- ja ultra air -tutit.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Palkinnot

  • Kuva: AWARD-961244

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Kehitetty terveydenhuollon ammattilaisten ja äitien kanssa

  2. Yhdysvalloissa vuosina 2016-2017 tehdyissä kuluttajatutkimuksissa keskimäärin 98 % äideistä kertoi vauvansa hyväksyvän pintakuvioidut Philips Avent ultra air- ja ultra soft -tutit.

  3. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.

  4. Maailman suosituin tuttimerkki

  5. Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa

  6. 85 % kyselyyn vastanneista äideistä oli sitä mieltä, että tutti tuntuu pehmeämmältä kuin kahdeksan vastaavaa muiden johtavien merkkien mallia, riippumaton tutkimus, Yhdysvallat, helmikuu 2017