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  • Kevyt ja hengittävä tutti
  • Kevyt ja hengittävä tutti
  • Kevyt ja hengittävä tutti
  • Kevyt ja hengittävä tutti
  • Kevyt ja hengittävä tutti
  • Kevyt ja hengittävä tutti
  • Kevyt ja hengittävä tutti
  • Kevyt ja hengittävä tutti
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  • Kevyt ja hengittävä tutti

Tuotanto lopetettu

Philips Aventultra air -tutti

SCF244/22

4.7
| (682) Arviot | 98% suosittelee tätä tuotetta
Kevyt ja hengittävä tutti
Rauhoita vauvaasi tutilla, joka antaa ihon hengittää. Philips Avent ultra air -tutin erityisen suuret ilma-aukot pitävät ihon kuivana. Kevyt suojus mahdollistaa mahdollisimman hyvän ilmavirtauksen. Saatavilla eri värejä ja malleja.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Vauvan iho pääsee hengittämään lisäilma-aukkojen kautta

Kevyt ja hengittävä tutti

  • Antaa vauvan ihon hengittää

  • 6-18 kk

  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta

  • Kaksoispakkaus

4 suurta ilma-aukkoa

4 suurta ilma-aukkoa

ultra air -tutti takaa erinomaisen ilman virtauksen ja antaa vauvan ihon hengittää.

Vauvan iho pysyy kuivempana

Vauvan iho pysyy kuivempana

Tutin rakenne luo erinomaisen ilman virtauksen, joten vauvan iho pysyy kuivempana.

Pyöristetyt reunat tuntuvat miellyttävältä

Pyöristetyt reunat tuntuvat miellyttävältä

Erittäin kevyen ultra air -tutin suojuksen pyöristetyt reunat lisäävät käyttömukavuutta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

682

Arviot

98%

suosittelee tätä tuotetta

05/01/2022

Suomi

Suomi

Philips tutit

Tutit sopi todella hyvin lapsen suuhun. Lostavasti muotoiltu ja tuttinarulle hyvä kiinnitys. Käyttökokemuksena kaiken kaikkiaan hyvä.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

29/12/2021

Suomi

Suomi

Kaikinpuolin hyvä tutti.

Hyvä vauvan perus tutti. Meidän vauvan suosikki. Muotoilu hyvä, mukavat kuvat plussaa. Hengittävä ja hyvän muotoinen.

Edut

Hengittävä. Kivat kuvat.

Haitat

Ei ollut meidän käytössä haittoja.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

17/12/2021

Suomi

Suomi

Vauva tykkää

Tuote on muotoilunsa ansiosta juuri oikea tyttärelleni. Tyttäreni tykkäsi myös viihdyttää itseään ottamalla tutissa olevasta renkulasta kiinni ja heiluttelemalla. Plussaa myös matkakotelosta,joka toimi näppärästi myös tutin desinfioinnissa.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Yhdysvalloissa vuosina 2016–2017 tehdyissä kuluttajatutkimuksissa keskimäärin 98 % vastaajista kertoi vauvansa hyväksyvän ultra air- ja ultra soft -tuteissa (0–6 kk ja 6–18 kk) käytetyt Philips Avent -tuttiosat.

  2. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.

  3. Maailman suosituin tuttimerkki

  4. Vuoden 2014 valmistaja