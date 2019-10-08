Lämmittää missä ja milloin tahansa

Joskus vauvaa on ruokittava myös liikkeellä ollessasi. Tällä tuttipullonlämmittimellä voit lämmittää vauvan maidon missä ja milloin tahansa. Keitetty vesi pysyy kuumana tuttipullonlämmittimessä jopa 6 tunnin ajan. Pullo lämpenee pullonlämmittimessä 2,5 minuutin kuluessa.