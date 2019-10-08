2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Lämmittää maidon ollessasi liikkeellä
Lämmittää nopeasti
Kannun suojakansi
Lämmittää myös vauvanruoan
Tämä tuttipullonlämmitin ei tarvitse sähköä, joten voit ottaa sen mukaasi minne vain. Keitetty vesi pysyy pullonlämmittimessä kuumana jopa 6 tuntia, ja sillä voi lämmittää useita pullollisia.
Tämä tuttipullonlämmitin lämmittää 180 ml maitoa vain 2,5 minuutissa*.
Helppokäyttöisen kaatonokan ansiosta maito ei läiky. Auki- ja kiinni-asennot on merkitty selkeästi, ja nokka on helppo puhdistaa.
3.9
5:stä
43
Arviot
82%
suosittelee tätä tuotetta
Knutenpaul
08/10/2019
Deutschland
Sehr empfehlenswert
Eines der besten Geschenke das wir zur Geburt unseres ersten Kindes bekommen haben. Wir benutzen seit Monaten täglich und würden es immer wieder kaufen. Praktisch auch neben dem Bett.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Natti
21/05/2019
Deutschland
Nur zu empfehlen
Ich würde es jeder Zeit wieder kaufen. Hält super lange warm
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Lunaperla
28/08/2017
Italia
scaldabiberon termico eccellente
un prodotto utilissimo.. pratico, di piccole dimensioni e facile da utilizzare! Uno scaldabiberon che in tantissime occasioni, fin dai primi giorni, mi ha permesso di muovermi senza pensieri! Prodotto eccellette e consigliato... anzi, lo metterei d'obbligo nella lista nascita!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF256 Scaldabiberon termico
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF256 Scaldabiberon termico
180 ml lämpötilassa 20 ºC
Tässä pullonlämmittimessä ei voi käyttää Philips Avent -rintamaitopusseja eikä 60 ml:n tuttipulloja.