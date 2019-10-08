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  • Lämmittää missä ja milloin tahansa
  • Lämmittää missä ja milloin tahansa
  • Lämmittää missä ja milloin tahansa
  • Lämmittää missä ja milloin tahansa
  • Lämmittää missä ja milloin tahansa
  • Lämmittää missä ja milloin tahansa

Tuotanto lopetettu

Philips AventMukaan otettava tuttipullonlämmitin

SCF256

3.9
| (43) Arviot | 82% suosittelee tätä tuotetta
Lämmittää missä ja milloin tahansa
Joskus vauvaa on ruokittava myös liikkeellä ollessasi. Tällä tuttipullonlämmittimellä voit lämmittää vauvan maidon missä ja milloin tahansa. Keitetty vesi pysyy kuumana tuttipullonlämmittimessä jopa 6 tunnin ajan. Pullo lämpenee pullonlämmittimessä 2,5 minuutin kuluessa.
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Lämmittää missä ja milloin tahansa

  • Lämmittää maidon ollessasi liikkeellä

  • Lämmittää nopeasti

  • Kannun suojakansi

  • Lämmittää myös vauvanruoan

Tuttipullonlämmittimellä voit lämmittää maidon ollessasi liikkeellä

Tämä tuttipullonlämmitin ei tarvitse sähköä, joten voit ottaa sen mukaasi minne vain. Keitetty vesi pysyy pullonlämmittimessä kuumana jopa 6 tuntia, ja sillä voi lämmittää useita pullollisia.

Lämmittää tuttipullon vain 2,5 minuutissa

Lämmittää tuttipullon vain 2,5 minuutissa

Tämä tuttipullonlämmitin lämmittää 180 ml maitoa vain 2,5 minuutissa*.

Helppokäyttöinen kaatonokka

Helppokäyttöinen kaatonokka

Helppokäyttöisen kaatonokan ansiosta maito ei läiky. Auki- ja kiinni-asennot on merkitty selkeästi, ja nokka on helppo puhdistaa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

43

Arviot

82%

suosittelee tätä tuotetta

08/10/2019

Deutschland

Deutschland

Sehr empfehlenswert

Eines der besten Geschenke das wir zur Geburt unseres ersten Kindes bekommen haben. Wir benutzen seit Monaten täglich und würden es immer wieder kaufen. Praktisch auch neben dem Bett.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

21/05/2019

Deutschland

Deutschland

Nur zu empfehlen

Ich würde es jeder Zeit wieder kaufen. Hält super lange warm

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

28/08/2017

Italia

Italia

scaldabiberon termico eccellente

un prodotto utilissimo.. pratico, di piccole dimensioni e facile da utilizzare! Uno scaldabiberon che in tantissime occasioni, fin dai primi giorni, mi ha permesso di muovermi senza pensieri! Prodotto eccellette e consigliato... anzi, lo metterei d'obbligo nella lista nascita!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF256 Scaldabiberon termico

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF256 Scaldabiberon termico

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. 180 ml lämpötilassa 20 ºC

  2. Tässä pullonlämmittimessä ei voi käyttää Philips Avent -rintamaitopusseja eikä 60 ml:n tuttipulloja.