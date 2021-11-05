2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Classic
Lisää vain vesi, täytä ja siirrä mikroaaltouuniin muutamaksi minuutiksi. Käyttöaika määräytyy mikroaaltouunin tehon mukaan: 2 min (1100-1850 W), 4 min (850-1000 W), 6 min (500-850 W).
Philips Avent -mikroaaltosterilointilaite sopii useimpiin markkinoilla oleviin mikroaaltouuneihin. Pienen kokonsa ansiosta sitä on kätevä käyttää, joten niin pitkillä kuin lyhyilläkin matkoilla käytettävissäsi on aina steriili pullo. Sopii mainiosti myös lisästerilointilaitteeksi esimerkiksi isovanhempien luo. Mitat:166 (K) x 280 (L) x 280 (P) mm.
Sisältö pysyy steriilinä jopa 24 tuntia avaamatta
4.8
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Joilen
05/11/2021
België
Makkelijk in gebruik
Heel makkelijk in gebruik. Je kan hier veel flesjes tegelijk met steriliseren en in enkele minuten is het klaar!
Edut
Makkelijk in gebruik, niet te groot, geen onnodige kabels, ...
Arvioitu tuote: SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator
Arvioitu tuote: SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator
gaelle
16/10/2011
France
ne sert pas que de stérilisateur
mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
gaelle
16/10/2011
France
ne sert pas que de stérilisateur
mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
2 min (1100-1850 W), 4 min (850-1000 W), 6 min (500-800 W).