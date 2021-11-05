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Tuotanto lopetettu

Philips AventMikroaaltosterilointilaitteen aloituspakkaus

SCF277/01

4.8
| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
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Avent-mikroaaltosterilointilaitteen aloituspakkaus on pieni ja kevyt, joten se on kätevä kotona ja matkoilla
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ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Huippunopea, helppokäyttöinen sterilointilaite

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  • Classic

Lisää vain vesi, täytä ja siirrä mikroaaltouuniin

Lisää vain vesi, täytä ja siirrä mikroaaltouuniin

Lisää vain vesi, täytä ja siirrä mikroaaltouuniin muutamaksi minuutiksi. Käyttöaika määräytyy mikroaaltouunin tehon mukaan: 2 min (1100-1850 W), 4 min (850-1000 W), 6 min (500-850 W).

Kätevä matkoilla. Sopii useimpiin mikroaaltouuneihin.

Kätevä matkoilla. Sopii useimpiin mikroaaltouuneihin.

Philips Avent -mikroaaltosterilointilaite sopii useimpiin markkinoilla oleviin mikroaaltouuneihin. Pienen kokonsa ansiosta sitä on kätevä käyttää, joten niin pitkillä kuin lyhyilläkin matkoilla käytettävissäsi on aina steriili pullo. Sopii mainiosti myös lisästerilointilaitteeksi esimerkiksi isovanhempien luo. Mitat:166 (K) x 280 (L) x 280 (P) mm.

Sisältö pysyy steriilinä jopa 24 tuntia avaamatta

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4.8

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
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1

05/11/2021

België

België

Makkelijk in gebruik

Heel makkelijk in gebruik. Je kan hier veel flesjes tegelijk met steriliseren en in enkele minuten is het klaar!

Edut

Makkelijk in gebruik, niet te groot, geen onnodige kabels, ...

Arvioitu tuote: SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator

Arvioitu tuote: SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator

16/10/2011

France

France

ne sert pas que de stérilisateur

mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

16/10/2011

France

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ne sert pas que de stérilisateur

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 2 min (1100-1850 W), 4 min (850-1000 W), 6 min (500-800 W).