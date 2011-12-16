Hakuehdot

      Philips Avent Mikroaaltosterilointilaite

      SCF281/03

      Yleisarvio / 5
      Steriloi helposti missä tahansa

      Voit steriloida vauvasi pullot ja muut tarvikkeet nopeasti ja turvallisesti missä hyvänsä päivän aikana liikutkin. Laite on kevyt kantaa mukana ja riittävän suuri 4 pullolle ja tarvikkeille.

      Steriloi helposti missä tahansa

      • Hävittää 99,9 % bakteereista
      • Steriloi 2 minuutissa
      • 4:lle Philips Avent -pullolle
      • Sopii useimpiin mikroaaltouuneihin
      Mikrohöyrysterilointi vain 2 minuutissa

      Mikrohöyrysterilointi vain 2 minuutissa

      Tämä mikrohöyrysterilointilaite steriloi tuttipullot ja muut tuotteet vain 2 minuutissa ja hävittää 99,9 % bakteereista. Käyttöaika määräytyy mikroaaltouunin tehon mukaan: 2 minuuttia 1200–1850 watin teholla, 4 minuuttia 850–1100 watin teholla ja 6 minuuttia 500–800 watin teholla.

      Tappaa 99,9 % bakteereista*

      Tappaa 99,9 % bakteereista*

      Tämä mikrohöyrysterilointilaite hävittää todistetusti 99,9 % bakteereista.*

      Pitää sisällä olevat esineet steriilinä jopa 24 tuntia

      Pitää sisällä olevat esineet steriilinä jopa 24 tuntia

      Pitää sisällä olevat esineet steriilinä jopa 24 tuntia, jos kansi on suljettuna.

      Steriloi sekä tavalliset että leveäkaulaiset tuttipullot

      Steriloi sekä tavalliset että leveäkaulaiset tuttipullot

      Tämä sterilointilaite steriloi sekä tavalliset että leveäkaulaiset tuttipullot. Laitteessa voi steriloida kerralla 4 Philips Avent -tuttipulloa.

      Kevyt laite steriloi tuttipullot myös matkalla

      Kevyt laite steriloi tuttipullot myös matkalla

      Tämä kevyt ja kompakti sterilointilaite on helppo ottaa mukaan vaikka lomalle tai vierailulle sukulaisten luo. Näin voit steriloida tuttipullot ja muut tuotteet kätevästi missä vain.

      Sopii useimpiin markkinoilla oleviin mikroaaltouuneihin

      Sopii useimpiin markkinoilla oleviin mikroaaltouuneihin

      Tämä mikrohöyrysterilointilaite on suunniteltu sopimaan useimpiin markkinoilla oleviin mikroaaltouuneihin. Sen avulla voit steriloida tuttipullot ja muut tuotteet missä vain.

      Steriloi tuttipullojen lisäksi rintapumput, tutit ja aterimet

      Tällä sterilointilaitteella voi steriloida tuttipullojen lisäksi myös rintapumppuja, tutteja, aterimia ja muita tuotteita.

      Kuumenemattomat turvapidikkeet pitävät kannen paikallaan

      Tässä mikrohöyrysterilointilaitteessa on kuumenemattomat turvapidikkeet, jotka pitävät kannen paikallaan. Näin sterilointilaitteen voi ottaa turvallisesti ulos mikroaaltouunista, ja tuttipullot ja muut tuotteet pysyvät steriilinä.

      Tekniset tiedot

      • Tekniset tiedot

        Sterilointiaika
        2 min (1200–1850 W), 4 min (850-1100 W), 6 min (500–800 W).
        Vesimäärä
        200 ml

      • Paino ja mitat

        Paino
        740  g
        Mitat
        166 (K), 280 (L), 280 (P)  mm

      • Alkuperämaa

        Valmistusmaa:
        Puola

      • Sisältö

        Höyrysterilointi mikroaaltouunissa
        1  kpl
        Pihdit
        1  kpl

      • Pakkauksen tiedot

        Paperipakkaus**
        Kyllä

      • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testitulokset on toimittanut riippumaton testilaboratorio.
      • *Siirtymävaiheen aikana saatetaan toimittaa joko vanha tai uusi paperipakkaus

