SCF281/03
Steriloi helposti missä tahansa
Voit steriloida vauvasi pullot ja muut tarvikkeet nopeasti ja turvallisesti missä hyvänsä päivän aikana liikutkin. Laite on kevyt kantaa mukana ja riittävän suuri 4 pullolle ja tarvikkeille.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
Mikroaaltosterilointilaite
yhteensä
recurring payment
Tämä mikrohöyrysterilointilaite steriloi tuttipullot ja muut tuotteet vain 2 minuutissa ja hävittää 99,9 % bakteereista. Käyttöaika määräytyy mikroaaltouunin tehon mukaan: 2 minuuttia 1200–1850 watin teholla, 4 minuuttia 850–1100 watin teholla ja 6 minuuttia 500–800 watin teholla.
Tämä mikrohöyrysterilointilaite hävittää todistetusti 99,9 % bakteereista.*
Pitää sisällä olevat esineet steriilinä jopa 24 tuntia, jos kansi on suljettuna.
Tämä sterilointilaite steriloi sekä tavalliset että leveäkaulaiset tuttipullot. Laitteessa voi steriloida kerralla 4 Philips Avent -tuttipulloa.
Tämä kevyt ja kompakti sterilointilaite on helppo ottaa mukaan vaikka lomalle tai vierailulle sukulaisten luo. Näin voit steriloida tuttipullot ja muut tuotteet kätevästi missä vain.
Tämä mikrohöyrysterilointilaite on suunniteltu sopimaan useimpiin markkinoilla oleviin mikroaaltouuneihin. Sen avulla voit steriloida tuttipullot ja muut tuotteet missä vain.
Tällä sterilointilaitteella voi steriloida tuttipullojen lisäksi myös rintapumppuja, tutteja, aterimia ja muita tuotteita.
Tässä mikrohöyrysterilointilaitteessa on kuumenemattomat turvapidikkeet, jotka pitävät kannen paikallaan. Näin sterilointilaitteen voi ottaa turvallisesti ulos mikroaaltouunista, ja tuttipullot ja muut tuotteet pysyvät steriilinä.
Tekniset tiedot
Paino ja mitat
Alkuperämaa
Sisältö
Pakkauksen tiedot
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.