Nopea sterilointi ja helppo säilytys
Steriloi jopa kuusi tuttipulloa ja niiden lisätarvikkeet vain 10 minuutissa. Siro mutta tilava edistynyt pullojen sterilointilaite hävittää 99,9 % mikrobeista* ja takaa turvalliset ruokailuhetket.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Sterilointi Philips Avent -sterilointilaitteella on hellävaraista, tehokasta ja kemikaalitonta. Sterilointilaite käyttää puhdasta höyryä – eikä mitään muuta – ja tappaa 99,9 % haitallisista bakteereista*.
Nopea ja turvallinen sterilointi kestää noin 10 minuuttia, minkä jälkeen sterilointilaite sammuu automaattisesti.
Uusi valumisastia suojaa lämpölevyä maitopisaroilta, jolloin epämiellyttävää hajua ei pääse syntymään.
Edistynyt sterilointilaite soveltuu monenlaiseen käyttöön. Kokoa voi pienentää esimerkiksi tutteja varten, eikä laitteen säilytys vie paljon pöytätilaa.
Sterilointilaite puhdistaa esineet perusteellisesti ilman kemikaaleja ja pitää ne steriileinä jopa 24 tuntia, kunhan kansi pidetään kiinni.
Linjakkaaseen sterilointilaitteeseen mahtuu jopa kuusi Philips Avent -tuttipulloa. Siihen mahtuvat myös muut tykötarpeet tuteista käsikäyttöiseen rintapumppuun.
Sterilointilaitteen ja lämpölevyn puhdistaminen kauttaaltaan on helppoa ja nopeaa, ja voit keskittyä vauvasi hoitamiseen.
