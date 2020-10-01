Hakuehdot

      Philips Avent Tuttipullon sterilointilaite

      SCF291/00

      Nopea sterilointi ja helppo säilytys

      Steriloi jopa kuusi tuttipulloa ja niiden lisätarvikkeet vain 10 minuutissa. Siro mutta tilava edistynyt pullojen sterilointilaite hävittää 99,9 % mikrobeista* ja takaa turvalliset ruokailuhetket.

      Tuttipullon sterilointilaite
      Tuttipullon sterilointilaite

      Sterilointi vain 10 minuutissa

      • Pullojen sterilointilaite
      • Edistynyt
      Ei enää harmia bakteereista

      Ei enää harmia bakteereista

      Sterilointi Philips Avent -sterilointilaitteella on hellävaraista, tehokasta ja kemikaalitonta. Sterilointilaite käyttää puhdasta höyryä – eikä mitään muuta – ja tappaa 99,9 % haitallisista bakteereista*.

      Sterilointi kestää noin 10 minuuttia

      Sterilointi kestää noin 10 minuuttia

      Nopea ja turvallinen sterilointi kestää noin 10 minuuttia, minkä jälkeen sterilointilaite sammuu automaattisesti.

      Vähentää epämiellyttävien hajujen syntymistä

      Vähentää epämiellyttävien hajujen syntymistä

      Uusi valumisastia suojaa lämpölevyä maitopisaroilta, jolloin epämiellyttävää hajua ei pääse syntymään.

      Sterilointilaite mahtuu pieneen tilaan

      Sterilointilaite mahtuu pieneen tilaan

      Edistynyt sterilointilaite soveltuu monenlaiseen käyttöön. Kokoa voi pienentää esimerkiksi tutteja varten, eikä laitteen säilytys vie paljon pöytätilaa.

      Pysyy steriilinä 24 tuntia*

      Pysyy steriilinä 24 tuntia*

      Sterilointilaite puhdistaa esineet perusteellisesti ilman kemikaaleja ja pitää ne steriileinä jopa 24 tuntia, kunhan kansi pidetään kiinni.

      Pieni laite, johon silti mahtuu paljon

      Pieni laite, johon silti mahtuu paljon

      Linjakkaaseen sterilointilaitteeseen mahtuu jopa kuusi Philips Avent -tuttipulloa. Siihen mahtuvat myös muut tykötarpeet tuteista käsikäyttöiseen rintapumppuun.

      Sterilointilaite on helppo ja nopea puhdistaa

      Sterilointilaite on helppo ja nopea puhdistaa

      Sterilointilaitteen ja lämpölevyn puhdistaminen kauttaaltaan on helppoa ja nopeaa, ja voit keskittyä vauvasi hoitamiseen.

      Tekniset tiedot

      Tekniset tiedot

        Jännite
        220–240 V~ 50–60 Hz, 220 V~ 60 Hz (Korea), 120–127 V~ 60 Hz (NAM), 110 V~ 60 Hz (Taiwan)
        Virrankulutus
        650  W
        Virrankulutus (sammutettuna)
        <0,3 W (aika, jonka jälkeen laite sammutetaan automaattisesti: <1 min)

      • Paino ja mitat

        Mitat
        304 x 183 x 359  mm
        Paino
        1,78  kg

      • Alkuperämaa

        Valmistusmaa:
        Kiina

      • Sisältö

        Pihdit
        1  kpl
        Sähköinen höyrysterilointilaite
        1 kpl

      • Pakkauksen tiedot

        Paperipakkaus**
        Kyllä

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.
      Etsi varaosa tai lisävaruste

      Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

      • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testitulokset on toimittanut riippumaton testilaboratorio.
      • *Siirtymävaiheen aikana saatetaan toimittaa joko vanha tai uusi paperipakkaus

