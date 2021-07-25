2 vuoden takuu
Lämmittää tasaisesti, ei kuumia kohtia
Lämmittää nopeasti
Hellävarainen sulatustoiminto
Lämpimänäpitotoiminto
Tuttipullonlämmitin lämmittää 150 ml maitoa vain 3 minuutissa*.
Tuttipullonlämmitin lämmittää maidon nopeasti ja tasaisesti. Maito sekoittuu lämmityksen aikana, joten kuumia kohtia ei synny.
Pullonlämmittimessä on kätevä sulatusasetus, jonka avulla voit sulattaa pakastetun maidon tai vauvanruoan vesihaudetta kätevämmin ja turvallisesti ilman mikroaaltouunia.
4.1
5:stä
165
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
MrMadde
25/07/2021
Sverige
Osa myynninedistämistä
Snabbt och smidigt
Jag rekommenderar denna produkt till alla med flaskbarn, det går snabbt och smidigt att få rätt temperatur på ersättningen/vällingen!
Edut
Smidigt, snabbt, bekvämt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Advanced SCF355 Snabb flaskvärmare
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Advanced SCF355 Snabb flaskvärmare
Elleniie
21/07/2021
Sverige
Osa myynninedistämistä
Snabb och smidig flaskvärmare
Jag har använt Philips Avent flaskvärmare i ca 2-3 veckor som en del av ett produkttest med Philips och är supernöjd med resultatet. Flaskvärmaren är väldigt enkel att använda med tydliga instruktioner och snabb uppvärmning, det är smidigt att värma upp både kyld och fryst bröstmjölk. Ett stort plus är att den har temperaturkontroll så jag inte behöver oroa mig över att mitt barn ska bränna sig, med flaskvärmaren vet jag att mjölken har rätt temperatur varje gång. Den enda funktionen jag och min man har känt att den saknar är att lampan inte lyser grönt när uppvärmningen nått rätt temperatur, det hade verkligen underlättat att tydligt se via lampan när uppvärmningen är klar, speciellt med en superhungrig bebis. bådå jag deltagit i Philips produkttest, Philips har inte någon redaktionell inverkan på mitt omdöme.
Edut
Enkel att använda, värmer snabbt upp, många olika flaskor/behållare passar i flaskvärmaren, temperaturkontroll
Haitat
Önskar att lampan slog om till grönt när uppvärmningen nått rätt temperatur
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Advanced SCF355 Snabb flaskvärmare
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Advanced SCF355 Snabb flaskvärmare
610rud
20/07/2021
Sverige
Osa myynninedistämistä
Supersnabb och smidig uppvärmning!
I samarbete med Philips har jag fått testa denna flaskvärmare. Denna apparat är värd högsta betyg då den inte bara värmer flaskor effektivt, utan har många andra funktioner! Det går att tina frusen mat snabbt, utan att den bränns eller blir för varm, sånt som lätt händer om man använder mikro. Även barnmat värms effektivt utan att det blir för varmt. Temperaturen på maten/ vällingen blir perfekt och redo att ätas direkt. Man kan tillexempel värma klämmisar utan att behöva rodda upp ett vattenbad ( som förövrigt tar lång tid). Designen är stilren, tar lite plats i köket och produkten är lätt att förstå sig på hur den ska användas. Eftersom att produkten har många bra funktioner rekommenderar jag denna till småbarnsföräldrar som söker ett enkelt, snabbt och säkert sätt att värma barnmat på utan att behöva vara orolig att barnet ska bränna sig på maten!
Edut
Många olika funktioner, snabb
Haitat
Inga
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Advanced SCF355 Snabb flaskvärmare
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Advanced SCF355 Snabb flaskvärmare
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
150 ml maitoa 22 °C:ssa 260 ml:n Philips Natural -pullossa
Tässä pullonlämmittimessä ei voi käyttää Philips Avent -rintamaitopusseja eikä 60 ml:n tuttipulloja.
Siirtymävaiheen aikana saatetaan toimittaa joko vanha tai uusi paperipakkaus