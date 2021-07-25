I samarbete med Philips har jag fått testa denna flaskvärmare. Denna apparat är värd högsta betyg då den inte bara värmer flaskor effektivt, utan har många andra funktioner! Det går att tina frusen mat snabbt, utan att den bränns eller blir för varm, sånt som lätt händer om man använder mikro. Även barnmat värms effektivt utan att det blir för varmt. Temperaturen på maten/ vällingen blir perfekt och redo att ätas direkt. Man kan tillexempel värma klämmisar utan att behöva rodda upp ett vattenbad ( som förövrigt tar lång tid). Designen är stilren, tar lite plats i köket och produkten är lätt att förstå sig på hur den ska användas. Eftersom att produkten har många bra funktioner rekommenderar jag denna till småbarnsföräldrar som söker ett enkelt, snabbt och säkert sätt att värma barnmat på utan att behöva vara orolig att barnet ska bränna sig på maten!