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  • Nopea ja tasainen lämmitys
  • Nopea ja tasainen lämmitys

Philips Avent AdvancedNopea tuttipullonlämmitin

SCF355/07

4.1
| (165) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta
Nopea ja tasainen lämmitys
Kun vauvan ruokinta-aika on käsillä, voit lämmittää maidon tai ruoan hellävaraisesti 3 minuutissa. Ruoka tai maito lämpenee asteittain ja jatkuvasti, eikä kuumia kohtia pääse syntymään. Helppokäyttöisessä lämmittimessä on kätevä sulatusasetus ja sitä voi käyttää myös vauvanruoan lämmittämiseen.
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

Tasainen lämmitys vain 3 minuutissa

Nopea ja tasainen lämmitys

  • Lämmittää tasaisesti, ei kuumia kohtia

  • Lämmittää nopeasti

  • Hellävarainen sulatustoiminto

  • Lämpimänäpitotoiminto

Lämmittää tuttipullot 3 minuutissa

Lämmittää tuttipullot 3 minuutissa

Tuttipullonlämmitin lämmittää 150 ml maitoa vain 3 minuutissa*.

Lämmittää nopeasti ja tasaisesti

Lämmittää nopeasti ja tasaisesti

Tuttipullonlämmitin lämmittää maidon nopeasti ja tasaisesti. Maito sekoittuu lämmityksen aikana, joten kuumia kohtia ei synny.

Hellävarainen sulatusasetus tuttipulloille

Hellävarainen sulatusasetus tuttipulloille

Pullonlämmittimessä on kätevä sulatusasetus, jonka avulla voit sulattaa pakastetun maidon tai vauvanruoan vesihaudetta kätevämmin ja turvallisesti ilman mikroaaltouunia.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

165

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

25/07/2021

Sverige

Sverige

Snabbt och smidigt

Jag rekommenderar denna produkt till alla med flaskbarn, det går snabbt och smidigt att få rätt temperatur på ersättningen/vällingen!

Edut

Smidigt, snabbt, bekvämt

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Advanced SCF355 Snabb flaskvärmare

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Advanced SCF355 Snabb flaskvärmare

21/07/2021

Sverige

Sverige

Snabb och smidig flaskvärmare

Jag har använt Philips Avent flaskvärmare i ca 2-3 veckor som en del av ett produkttest med Philips och är supernöjd med resultatet. Flaskvärmaren är väldigt enkel att använda med tydliga instruktioner och snabb uppvärmning, det är smidigt att värma upp både kyld och fryst bröstmjölk. Ett stort plus är att den har temperaturkontroll så jag inte behöver oroa mig över att mitt barn ska bränna sig, med flaskvärmaren vet jag att mjölken har rätt temperatur varje gång. Den enda funktionen jag och min man har känt att den saknar är att lampan inte lyser grönt när uppvärmningen nått rätt temperatur, det hade verkligen underlättat att tydligt se via lampan när uppvärmningen är klar, speciellt med en superhungrig bebis. bådå jag deltagit i Philips produkttest, Philips har inte någon redaktionell inverkan på mitt omdöme.

Edut

Enkel att använda, värmer snabbt upp, många olika flaskor/behållare passar i flaskvärmaren, temperaturkontroll

Haitat

Önskar att lampan slog om till grönt när uppvärmningen nått rätt temperatur

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Advanced SCF355 Snabb flaskvärmare

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Advanced SCF355 Snabb flaskvärmare

20/07/2021

Sverige

Sverige

Supersnabb och smidig uppvärmning!

I samarbete med Philips har jag fått testa denna flaskvärmare. Denna apparat är värd högsta betyg då den inte bara värmer flaskor effektivt, utan har många andra funktioner! Det går att tina frusen mat snabbt, utan att den bränns eller blir för varm, sånt som lätt händer om man använder mikro. Även barnmat värms effektivt utan att det blir för varmt. Temperaturen på maten/ vällingen blir perfekt och redo att ätas direkt. Man kan tillexempel värma klämmisar utan att behöva rodda upp ett vattenbad ( som förövrigt tar lång tid). Designen är stilren, tar lite plats i köket och produkten är lätt att förstå sig på hur den ska användas. Eftersom att produkten har många bra funktioner rekommenderar jag denna till småbarnsföräldrar som söker ett enkelt, snabbt och säkert sätt att värma barnmat på utan att behöva vara orolig att barnet ska bränna sig på maten!

Edut

Många olika funktioner, snabb

Haitat

Inga

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Advanced SCF355 Snabb flaskvärmare

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Advanced SCF355 Snabb flaskvärmare

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 150 ml maitoa 22 °C:ssa 260 ml:n Philips Natural -pullossa

  2. Tässä pullonlämmittimessä ei voi käyttää Philips Avent -rintamaitopusseja eikä 60 ml:n tuttipulloja.

  3. Siirtymävaiheen aikana saatetaan toimittaa joko vanha tai uusi paperipakkaus