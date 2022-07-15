SCF355/09
Nopea ja tasainen lämmitys
Kun vauvan ruokinta-aika on käsillä, voit lämmittää maidon tai ruoan hellävaraisesti 3 minuutissa. Ruoka tai maito lämpenee asteittain ja jatkuvasti, eikä kuumia kohtia pääse syntymään. Helppokäyttöisessä lämmittimessä on kätevä sulatusasetus ja sitä voi käyttää myös vauvanruoan lämmittämiseen.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
Nopea tuttipullonlämmitin
yhteensä
recurring payment
Käynnistä tuttipullonlämmitin kääntämällä valitsinta ja valitse sopiva lämmitysasetus. Tuttipullonlämmittimen mukana toimitetaan lämmitysaikataulukko, joka helpottaa oikean lämmitysasetuksen valintaa.
Yksi osa on helppo puhdistaa, joten ehdit viettää enemmän aikaa lapsen kanssa.
Tämä tuttipullonlämmitin on täysin yhteensopiva Philips Avent -tuttipullojen ja -säilytysastioiden kanssa*. Sen avulla voit lämmittää tuttipullot ja vauvanruoan kätevästi.
Pullonlämmittimessä on kätevä sulatusasetus, jonka avulla voit sulattaa pakastetun maidon tai vauvanruoan vesihaudetta kätevämmin ja turvallisesti ilman mikroaaltouunia.
Tuttipullonlämmitin lämmittää maidon nopeasti ja tasaisesti. Maito sekoittuu lämmityksen aikana, joten kuumia kohtia ei synny.
Tuttipullonlämmitin lämmittää 150 ml maitoa vain 3 minuutissa*.
Tuttipullojen lisäksi pullonlämmittimellä voi lämmittää myös vauvanruokaa. Ruoka lämpenee lämmittimessä hellävaraisesti ja tasaisesti.
Voit lämmittää maitoa tai vauvanruokaa hitaasti sekä säilyttää sitä käyttövalmiina oikeassa lämpötilassa.
Tekniset tiedot
Paino ja mitat
Alkuperämaa
Sisältö
Pakkauksen tiedot
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.