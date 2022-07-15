Hakuehdot

    Nopea ja tasainen lämmitys

      Philips Avent Advanced Nopea tuttipullonlämmitin

      SCF355/09

      Nopea ja tasainen lämmitys

      Kun vauvan ruokinta-aika on käsillä, voit lämmittää maidon tai ruoan hellävaraisesti 3 minuutissa. Ruoka tai maito lämpenee asteittain ja jatkuvasti, eikä kuumia kohtia pääse syntymään. Helppokäyttöisessä lämmittimessä on kätevä sulatusasetus ja sitä voi käyttää myös vauvanruoan lämmittämiseen.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Nopea ja tasainen lämmitys

      Tasainen lämmitys vain 3 minuutissa

      • Lämmittää tasaisesti, ei kuumia kohtia
      • Lämmittää nopeasti
      • Hellävarainen sulatustoiminto
      • Lämpimänäpitotoiminto
      Lämmitysopas helpottaa käyttöä

      Lämmitysopas helpottaa käyttöä

      Käynnistä tuttipullonlämmitin kääntämällä valitsinta ja valitse sopiva lämmitysasetus. Tuttipullonlämmittimen mukana toimitetaan lämmitysaikataulukko, joka helpottaa oikean lämmitysasetuksen valintaa.

      Yksiosainen laite on helppo puhdistaa

      Yksiosainen laite on helppo puhdistaa

      Yksi osa on helppo puhdistaa, joten ehdit viettää enemmän aikaa lapsen kanssa.

      Yhteensopiva Philips Avent -pullojen ja yleisimpien merkkien kanssa

      Yhteensopiva Philips Avent -pullojen ja yleisimpien merkkien kanssa

      Tämä tuttipullonlämmitin on täysin yhteensopiva Philips Avent -tuttipullojen ja -säilytysastioiden kanssa*. Sen avulla voit lämmittää tuttipullot ja vauvanruoan kätevästi.

      Hellävarainen sulatusasetus tuttipulloille

      Hellävarainen sulatusasetus tuttipulloille

      Pullonlämmittimessä on kätevä sulatusasetus, jonka avulla voit sulattaa pakastetun maidon tai vauvanruoan vesihaudetta kätevämmin ja turvallisesti ilman mikroaaltouunia.

      Lämmittää nopeasti ja tasaisesti

      Lämmittää nopeasti ja tasaisesti

      Tuttipullonlämmitin lämmittää maidon nopeasti ja tasaisesti. Maito sekoittuu lämmityksen aikana, joten kuumia kohtia ei synny.

      Lämmittää tuttipullot 3 minuutissa

      Lämmittää tuttipullot 3 minuutissa

      Tuttipullonlämmitin lämmittää 150 ml maitoa vain 3 minuutissa*.

      Soveltuu sekä maidolle että vauvanruoalle

      Soveltuu sekä maidolle että vauvanruoalle

      Tuttipullojen lisäksi pullonlämmittimellä voi lämmittää myös vauvanruokaa. Ruoka lämpenee lämmittimessä hellävaraisesti ja tasaisesti.

      Pidä maito lämpimänä

      Pidä maito lämpimänä

      Voit lämmittää maitoa tai vauvanruokaa hitaasti sekä säilyttää sitä käyttövalmiina oikeassa lämpötilassa.

      Tekniset tiedot

      • Tekniset tiedot

        Jännite
        220 V~, 50 Hz
        Virrankulutus
        275  W
        Virrankulutus (sammutettuna)
        <0,3 W (aika, jonka jälkeen laite sammutetaan automaattisesti: <1 min)

      • Paino ja mitat

        Tuotteen mitat (LxKxS)
        160,4 x 139,9 x 148,55  mm
        Pakkauksen mitat (L x K x S)
        175 x 185 x 160  mm

      • Alkuperämaa

        Suunnittelu:
        Eurooppa
        Valmistusmaa:
        Kiina

      • Sisältö

        Pullonlämmitin
        1  kpl

      • Pakkauksen tiedot

        Paperipakkaus**
        Kyllä

      • 150 ml maitoa 22 °C:ssa 260 ml:n Philips Natural -pullossa
      • Tässä pullonlämmittimessä ei voi käyttää Philips Avent -rintamaitopusseja eikä 60 ml:n tuttipulloja.
      • *Siirtymävaiheen aikana saatetaan toimittaa joko vanha tai uusi paperipakkaus

