      Philips Avent Premium Nopea tuttipullonlämmitin

      SCF358/02

      Lämmittää nopeasti ja kätevästi

      Lämmitä maito juuri sopivan lämpöiseksi vain minuuteissa pullonlämmittimellä, joka säätelee lämpötilaa puolestasi. Älykäs lämpötilan säätöanturi mukauttaa lämmityksen automaattisesti sopivaksi niin, että maito lämpenee nopeasti ja tasaisesti.

      Älä jätä ruoka-annosten valmistelua arvailujen varaan

      • Lämmittää tasaisesti, ei kuumia kohtia
      • Nopea lämmitys- ja sulatustoiminto
      • Soveltuu sekä maidolle että vauvanruoalle
      Älykäs lämpötilan säätö valitsee parhaan mahdollisen lämmitystilan

      Älykäs lämpötilan säätö valitsee parhaan mahdollisen lämmitystilan

      Aseta maitomäärä, käynnistä ja anna älykkään lämpötilan säädön hoitaa loput. Se tunnistaa maidon alkuperäisen lämpötilan ja lämmittää sen nopeasti täydelliseen lämpötilaan, jossa se pidetään jopa 60 minuutin ajan.

      Sulatustoiminto maidolle ja vauvanruoka-astioille

      Sulatustoiminto maidolle ja vauvanruoka-astioille

      Pidätkö pakastimen aina täynnä tavaraa? Pullonlämmitin sulattaa myös maidon ja vauvanruoka-astiat nopeasti.

      Lämmittää maidon lisäksi vauvanruoka-astiat

      Lämmittää maidon lisäksi vauvanruoka-astiat

      Kun on aika siirtyä kiinteään ruokaan, pullonlämmitin sulattaa ja lämmittää myös vauvanruoka-astiat.

      Helppo puhdistaa

      Helppo puhdistaa

      Yksi osa on helppo puhdistaa, joten ehdit viettää enemmän aikaa lapsen kanssa.

      Pitää maidon lämpimänä jopa 60 minuuttia ja sammuu automaattisesti

      Pitää maidon lämpimänä jopa 60 minuuttia ja sammuu automaattisesti

      Philipsin pullonlämmitin pitää maidon lämpimänä jopa 60 minuuttia ja tuo siten ruokailuhetkiin lisää joustavuutta. Turvallinen lämmitin myös sammuu automaattisesti.

      Yhteensopiva useimpien johtavien pullo- ja vauvanruokapurkkimerkkien kanssa

      Yhteensopiva useimpien johtavien pullo- ja vauvanruokapurkkimerkkien kanssa

      Suunniteltu yhteensopivaksi Philips Avent -pullojen sekä useimpien johtavien pullo- ja vauvanruokapurkkimerkkien kanssa

      Tekniset tiedot

      • Tekniset tiedot

        Jännite
        220–240 V, 50/60 Hz
        Virrankulutus
        400  W
        Virrankulutus (valmiustilassa)
        <0,3 W (aika, jonka jälkeen laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan: <1 min)

      • Paino ja mitat

        Tuotteen mitat (LxKxS)
        160,4 x 139,9 x 148,55  mm
        Pakkauksen mitat (L x K x S)
        175 x 185 x 160  mm

      • Alkuperämaa

        Suunnittelu:
        Eurooppa
        Valmistusmaa:
        Kiina

      • Sisältö

        Pullonlämmitin
        1  kpl

      • Pakkauksen tiedot

        Paperipakkaus*
        Kyllä

      • 150 ml maitoa 22 °C:ssa 260 ml:n Philips Natural -pullossa
      • *Siirtymävaiheen aikana saatetaan toimittaa joko vanha tai uusi paperipakkaus

