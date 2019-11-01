SCF358/10
Lämmittää nopeasti ja kätevästi
Valmista lämmitettyjä ruoka-annoksia vain kolmessa minuutissa* pullonlämmittimellä, joka säätelee lämpötilaa puolestasi. Älykäs lämpötilan säätöanturi mukauttaa lämmityksen automaattisesti sopivaksi niin, että lämmitin lämpenee nopeasti ja tasaisesti.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Pullonlämmitin, lahjapakkaus
Aseta maitomäärä, käynnistä ja anna älykkään lämpötilan säädön hoitaa loput. Se tunnistaa maidon alkuperäisen lämpötilan ja lämmittää sen nopeasti täydelliseen lämpötilaan, jossa se pidetään jopa 60 minuutin ajan.
Lämmitä maitoa vesihauteella samaan tapaan kuin hoitajat sairaaloissa. Muihin tapoihin verrattuna se säilyttää vauvan immuunipuolustuksen rakentamiselle tärkeät maidon proteiinit tavallista paremmin. Hellävarainen ja nopea tekniikka auttaa edistämään vauvan tervettä kehitystä joka syöttökerralla.
Philipsin pullonlämmitin pitää maidon lämpimänä jopa 60 minuuttia ja tuo siten ruokailuhetkiin lisää joustavuutta. Turvallinen lämmitin myös sammuu automaattisesti.
Pidätkö pakastimen aina täynnä tavaraa? Pullonlämmitin sulattaa myös maidon ja vauvanruoka-astiat nopeasti.
Kun on aika siirtyä kiinteään ruokaan, pullonlämmitin sulattaa ja lämmittää myös vauvanruoka-astiat.
Yksi osa on helppo puhdistaa, joten ehdit viettää enemmän aikaa lapsen kanssa.
Suunniteltu yhteensopivaksi Philips Avent -pullojen sekä useimpien johtavien pullo- ja vauvanruokapurkkimerkkien kanssa
Natural Response -tutti mukailee vauvasi luonnollista ruokintarytmiä**: tutista tulee maitoa vain vauvan juodessa aktiivisesti. AirFree-venttiili on suunniteltu ehkäisemään koliikkia, ilmavaivoja ja refluksia estämällä ilman pääsyn vauvan vatsaan pystyasennossa syötettäessä.
