2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Pimeässä hohtava nuppi
Anatominen, ei sisällä BPA:ta
Kaksoispakkaus
0-6 kk
Tutin erittäin suuret ilma-aukot pitävät vauvan ihon kuivana.
Kysyimme vanhemmilta, miten pikkuiset ovat ottaneet pintakuvioidut silikonituttimme vastaan, ja noin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän pehmeät ja hengittävät Philips Avent ultra soft- ja ultra air -tutit.
Ultra air -tutin pimeässä hohtavan nupin avulla löydät tutin nopeasti ilman, että sinun tarvitsee sytyttää valoja.
4.7
5:stä
343
Arviot
99%
suosittelee tätä tuotetta
Sofyy
12/12/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Bra form på både sugdelen och nappen
Nappen har en bra form på själva sugdelen och bra passform på plastdelen. Det är främst sugdelens form som gjorde att bebis accepterade nappen direkt. Skulle dock önskat att sugdelen var lite större/tjockare då detta föredrar vår bebis för att det blir mer naturligt för henne. Glow in the dark funktionen är bra men skulle önska att den höll i sig längre. Men det är en bra napp som bebis tyckte om och accepterade direkt.
Edut
Bra form på sugdelen
Haitat
Lite smal och glow in the dark funktionen tar slut ganska snabbt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp
Pussan
11/12/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Napparna är så bra.
Jag rekomenderar verkligen napparna de är så snälla mot huden.
Edut
Den låter barnets hud andas och den har en form som inte påverkar tändrrnas utväxst.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp
Emilia 23
11/12/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Det är fantastiska nappar
De syns i mörkret och är som allt annat från Philips helt fantastiska.
Edut
Bra kvalitet och lyser i mörkret så de är enkla att hitta på natten
Haitat
-
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Yhdysvalloissa vuosina 2016–2017 tehdyissä kuluttajatutkimuksissa keskimäärin 98 % äideistä kertoi vauvansa hyväksyvän pintakuvioidut Philips Avent ultra air- ja ultra soft -tutit.
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.