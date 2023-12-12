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  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää

Philips Avent Ultra airTutti

SCF376/21

4.7
| (343) Arviot | 99% suosittelee tätä tuotetta
Antaa vauvan ihon hengittää
Rauhoittava, tehokas ilmankulku. Philips Avent ultra air -tutin erityisen suuret ilma-aukot pitävät ihon kuivana. Tutissa on pimeässä hohtava painike, joten se näkyy myös pimeässä. Saatavilla eri väreissä ja tyyleissä.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Helppo löytää pimeässä

Antaa vauvan ihon hengittää

  • Pimeässä hohtava nuppi

  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta

  • Kaksoispakkaus

  • 6-18 kk

Antaa vauvan ihon hengittää

Antaa vauvan ihon hengittää

Tutin erittäin suuret ilma-aukot pitävät vauvan ihon kuivana.

Tutin hyväksyntäprosentti 98 %*

Tutin hyväksyntäprosentti 98 %*

Kysyimme vanhemmilta, miten pikkuiset ovat ottaneet pintakuvioidut silikonituttimme vastaan, ja noin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän pehmeät ja hengittävät Philips Avent ultra soft- ja ultra air -tutit.

Kestävä ja pimeässä hohtava

Kestävä ja pimeässä hohtava

Ultra air -tutin pimeässä hohtavan nupin avulla löydät tutin nopeasti ilman, että sinun tarvitsee sytyttää valoja.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

343

Arviot

99%

suosittelee tätä tuotetta

1

12/12/2023

Sverige

Sverige

Bra form på både sugdelen och nappen

Nappen har en bra form på själva sugdelen och bra passform på plastdelen. Det är främst sugdelens form som gjorde att bebis accepterade nappen direkt. Skulle dock önskat att sugdelen var lite större/tjockare då detta föredrar vår bebis för att det blir mer naturligt för henne. Glow in the dark funktionen är bra men skulle önska att den höll i sig längre. Men det är en bra napp som bebis tyckte om och accepterade direkt.

Edut

Bra form på sugdelen

Haitat

Lite smal och glow in the dark funktionen tar slut ganska snabbt

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp

11/12/2023

Sverige

Sverige

Napparna är så bra.

Jag rekomenderar verkligen napparna de är så snälla mot huden.

Edut

Den låter barnets hud andas och den har en form som inte påverkar tändrrnas utväxst.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp

11/12/2023

Sverige

Sverige

Det är fantastiska nappar

De syns i mörkret och är som allt annat från Philips helt fantastiska.

Edut

Bra kvalitet och lyser i mörkret så de är enkla att hitta på natten

Haitat

-

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Yhdysvalloissa vuosina 2016–2017 tehdyissä kuluttajatutkimuksissa keskimäärin 98 % äideistä kertoi vauvansa hyväksyvän pintakuvioidut Philips Avent ultra air- ja ultra soft -tutit.

  2. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.