För att vi ska kunna sova hela nätter utan att bli nappslavar har vi tränat lilleman (5mån) till att själv ta napp och stoppa i mun. Därför har vi valt de självlysande napparna och spritt ut massa i spjälsängen. Det som är extra bra med philipsnapparna är öglan på nappen. Lilleman greppar utan problem philipsnapparna jämfört med andra märken utan ögla. Han har lättare att ta nappen från rätt sida och lättare att föra in i munnen. De andra napparna tycks hamna på sidan ibland eller bak och fram. På bilden ser man hur han håller i sin napp som han själv satt i munnen. Philips lyser lika starkt som de andra napparna (philips vs bibs vs mam) På bilden ser man bara (philips och bibs).