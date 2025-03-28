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        Kunnostettu

        Tuotanto lopetettu

        Philips AventSCF392/11 Electric breast pump Premium Plus

        SCF547/11R1

        4.6
        | (174) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta
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        Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää

        Pumppaa tehokkaasti* vauvasi rytmiä jäljitellen

        Pumppaa tehokkaasti* vauvasi rytmiä jäljitellen

        Vauvat osaavat syömisen! Siksi sähkökäyttöinen hands-free-rintapumppumme jäljittelee vauvojen luonnollista juomisrytmiä – voit siis etsiä oman rytmisi tehokkaalle* pumppaamiselle ja parhaalle mahdolliselle maidontulolle. Philips Avent Hands-free -rintapumppu pumppaa jopa 85 kertaa minuutissa ja on kaksi kertaa nopeampi kuin useimmat muut pumput**.

        Hiljaista sairaalatason pumppausta

        Hiljaista sairaalatason pumppausta

        Rungossa on sairaalatason teho, jota voi odottaa perinteiseltä rintapumpulta, vaikka tämä on pienikokoinen ja puettava malli. Johdottomassa rungossa on ladattava akku, jotta voit pumpata tehokkaasti ja huomaamattomasti missä tahansa.

        Silikoniset rintakumit mukautuvat rintoihisi

        Silikoniset rintakumit mukautuvat rintoihisi

        Ainutlaatuiset silikoniset SkinSense-rintakumit mukautuvat pehmeästi rintojen ympärille käyttämällä kehon luonnollista lämpöä. Rintakumit on valmistettu elintarviketasoisesta silikonista, jotta voit käyttää niitä luottavaisin mielin.

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