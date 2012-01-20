2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF600/11
200 ml
Yli 6 kk pehmeä nokka
Napsautettava kansi pitää nokan puhtaana kovassakin menossa ja estää vuodot liikuttaessakin
Philips Avent -nokkamukin patentoitu venttiili ohjaa virtausta ja estää läikkymistä, vaikka muki olisi ylösalaisin tai kyljellään.
Pehmeä, joustava nokka on erinomainen siirtymiseen rinta- tai pulloruokinnasta mukiin
1.7
5:stä
6
Arviot
eentervredenklant
20/01/2012
Nederland
een tevreden klant
Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF600/12 Beker voor peuters
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF600/12 Beker voor peuters
bandietje
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
Arvioitu tuote: SCF600/12 Beker voor peuters
Arvioitu tuote: SCF600/12 Beker voor peuters
Nam75
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
Arvioitu tuote: SCF600/12 Beker voor peuters
Arvioitu tuote: SCF600/12 Beker voor peuters
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.