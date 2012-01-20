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  • Helppo siirtymä pullosta mukiin
  • Helppo siirtymä pullosta mukiin
  • Helppo siirtymä pullosta mukiin
  • Helppo siirtymä pullosta mukiin

Tuotanto lopetettu

Philips AventPikkulasten mukit

SCF600/11

1.7
| (6) Arviot
Helppo siirtymä pullosta mukiin
Philips Avent Magic -nokkamuki ei sisällä BPA:ta. Mukista on helppo juoda, eikä se läiky, vaikka sitä ravistetaan, heitetään ilmaan tai se jätetään kyljelleen. Nokat, joissa on venttiili, sopivat myös tuttipulloihin ja estävät myös niiden läikkymisen.
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Ei läiky, helppo juoda

Helppo siirtymä pullosta mukiin

  • 200 ml

  • Yli 6 kk pehmeä nokka

Napsautettava kansi pitää nokan puhtaana

Napsautettava kansi pitää nokan puhtaana

Napsautettava kansi pitää nokan puhtaana kovassakin menossa ja estää vuodot liikuttaessakin

Pehmeä nokka ja patentoitu, läikyttämätön venttiili

Pehmeä nokka ja patentoitu, läikyttämätön venttiili

Philips Avent -nokkamukin patentoitu venttiili ohjaa virtausta ja estää läikkymistä, vaikka muki olisi ylösalaisin tai kyljellään.

Pehmeä nokka - helppo ensiaskel

Pehmeä nokka - helppo ensiaskel

Pehmeä, joustava nokka on erinomainen siirtymiseen rinta- tai pulloruokinnasta mukiin

Tekniset tiedot

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Arviot

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1.7

5:stä

6

Arviot

4
3
2

20/01/2012

Nederland

Nederland

een tevreden klant

Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF600/12 Beker voor peuters

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Arvioitu tuote: SCF600/12 Beker voor peuters

Arvioitu tuote: SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Arvioitu tuote: SCF600/12 Beker voor peuters

Arvioitu tuote: SCF600/12 Beker voor peuters

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 