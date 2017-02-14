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  • Helppo siirtymä pullosta mukiin
  • Helppo siirtymä pullosta mukiin
  • Helppo siirtymä pullosta mukiin
  • Helppo siirtymä pullosta mukiin

Tuotanto lopetettu

Philips AventPikkulasten mukit

SCF602/01

5
| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta
Helppo siirtymä pullosta mukiin
Philips Avent Magic -nokkamuki ei sisällä BPA:ta. Mukista on helppo juoda, eikä se läiky, vaikka sitä ravistetaan, heitetään ilmaan tai se jätetään kyljelleen. Nokat, joissa on venttiili, sopivat myös tuttipulloihin ja estävät myös niiden läikkymisen.
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brand recommended by moms worldwide1

Ei läiky, helppo juoda

Helppo siirtymä pullosta mukiin

  • 260 ml

  • Yli 12 kk taaperon nokkamuki

Napsautettava kansi pitää nokan puhtaana

Napsautettava kansi pitää nokan puhtaana

Napsautettava kansi pitää nokan puhtaana kovassakin menossa ja estää vuodot liikuttaessakin

Läikyttämätön nokka ja patentoitu venttiili

Läikyttämätön nokka ja patentoitu venttiili

Patentoitu venttiili ohjaa virtausta ja estää läikkymistä, vaikka muki olisi ylösalaisin tai kyljellään.

Taaperon mukin kova nokka, yli 12 kk

Taaperon mukin kova nokka, yli 12 kk

Puremisen kestävä nokka mukista juoville lapsille. Kätevä vauvoille, joiden hampaat puhkeavat.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

14/02/2017

Suomi

Suomi

paras nokkamuki

Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF602/01 Pikkulasten mukit

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF602/01 Pikkulasten mukit

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 