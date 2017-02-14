2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
260 ml
Yli 12 kk taaperon nokkamuki
Napsautettava kansi pitää nokan puhtaana kovassakin menossa ja estää vuodot liikuttaessakin
Patentoitu venttiili ohjaa virtausta ja estää läikkymistä, vaikka muki olisi ylösalaisin tai kyljellään.
Puremisen kestävä nokka mukista juoville lapsille. Kätevä vauvoille, joiden hampaat puhkeavat.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
äippä
14/02/2017
Suomi
paras nokkamuki
Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF602/01 Pikkulasten mukit
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF602/01 Pikkulasten mukit
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.